Niedorzeczna propozycja Kremla. Chodzi o miejsce rozmów trójstronnych

Rosyjski przywódca postanowił bowiem zasugerować, by spotkanie z prezydentem Ukrainy odbyło się… w Moskwie. Jak ujawniła agencja AFP, propozycja miała paść podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Putina z Trumpem.

Stanowcze NIE

Jak przekazują media, Trump miał przekazać propozycję prezydentowi Ukrainy, który stanowczo i jednoznacznie odpowiedział "nie" sugestii ze strony Rosji. Również europejscy przywódcy uznali, że pomysł Kremla jest nie do zaakceptowania, określając go po prostu złym.

Rzekoma propozycja Putina to już kolejny głos w kwestii wyboru miejsca do prowadzenia dalszych rozmów pokojowych. Dotychczas rozważane lokalizacje to państwa europejskie – Rzym, Genewa czy Budapeszt. Wszystko wskazuje jednak na to, że Władimir Putin będzie próbował do końca narzucić własne warunki, co zdaniem wielu obserwatorów ma jeden cel: przeciągać rozmowy i pokazać, że bez Moskwy nic nie może się wydarzyć.

Najbardziej prawdopodobna jednak Genewa?

Tymczasem we wtorek, kilkanaście godzin po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, Szwajcaria ogłosiła, że przyzna Władimirowi Putinowi immunitet chroniący go przed aresztowaniem, jeśli przyjedzie do kraju na rozmowy pokojowe dotyczące konfliktu na Ukrainie. Jest to istotne, ponieważ w marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina w związku z bezprawnymi deportacjami dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Szwajcarskie władze już w ubiegłym roku określiły zasady przyznawania immunitetu osobom objętym międzynarodowym nakazem aresztowania – ma on obowiązywać, jeśli przyjazd jest związany z konferencją pokojową, a nie sprawami prywatnymi.

Propozycję spotkania w Genewie miał wysunąć prezydent Francji Emmanuel Macron, który zasugerował, że potencjalne trójstronne spotkanie liderów USA, Ukrainy i Rosji mogłoby odbyć się w Europie, proponując Genewę jako neutralną lokalizację.

