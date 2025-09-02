Nowe sankcje USA na Rosję? "Trump rozważa to bardzo poważnie"

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa "bardzo poważnie" rozważy możliwość wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji w tym tygodniu. W rozmowie z Fox News Bessent powiedział, że "wszystkie opcje są na stole", ponieważ rosyjski przywódca Władimir Putin kontynuuje bombardowanie Ukrainy pomimo niedawnych rozmów pokojowych.

Putin nasila ataki na Ukrainę

– Prezydent Putin, od czasu historycznego spotkania w Anchorage, od rozmowy telefonicznej, kiedy europejscy przywódcy i prezydent Zełenski byli w Białym Domu, postępuje wbrew temu, co deklarował. W rzeczywistości, w nikczemny, naprawdę nikczemny sposób, nasilił kampanię bombardowania Ukrainy. Myślę więc, że w przypadku prezydenta Trumpa wszystkie opcje są na stole i myślę, że będziemy je bardzo uważnie analizować w tym tygodniu – zapowiedział.

18 sierpnia, podczas spotkania z europejskimi przywódcami w Stanach Zjednoczonych, prezydent Donald Trump ogłosił, że w ciągu kilku tygodni stanie się jasne, czy uda się osiągnąć porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą. 21 sierpnia Trump twierdził już, że będzie w stanie ocenić możliwość osiągnięcia pokoju na Ukrainie "w ciągu dwóch tygodni". 25 sierpnia przywódca USA powiedział, że będą "bardzo poważne konsekwencje" dla Rosji, jeśli w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych na Ukrainie.

Portal Axios podał nieoficjalnie, że Donald Trump rozważa chwilowe odłożenie wysiłków mających na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Z kolei otoczenie polityka ma obwiniać Europę za niewystarczający nacisk na Ukrainą i jej kierownictwo do większych ustępstw na rzecz porozumienia pokojowego.

