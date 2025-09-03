Podsłuchano rozmowę Putina z Xi Jinpingiem. "Ludzie będą mogli żyć 150 lat"

W środę w Pekinie odbyły się obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji. Na paradzie wojskowej pojawili się, oprócz przywódcy Chin Xi Jinpinga, zaproszeni goście. Wśród nich m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, prezydent Serbii Aleksander Vucić oraz premier Słowacji Robert Fico.

Mikrofony międzynarodowych agencji informacyjnych wychwyciły wymianę zdań między Władimirem Putinem a Xi Jinpingiem. Rozmowa dotyczyła biotechnologii, przeszczepów organów oraz możliwej nieśmiertelności.

Rozmowa Putina z Xi. "Osiągnąć nieśmiertelność"

– Dzięki ciągłemu postępowi w biotechnologii ludzkie organy będą coraz częściej przeszczepiane, co pozwoli nam żyć coraz dłużej, a być może nawet osiągnąć nieśmiertelność – mówił Putin. Xi Jinping, śmiejąc się, odparł: – Przewiduje się, że w tym stuleciu ludzie będą mogli żyć 150 lat.

Obok przywódców Rosji i Chin widać było Kim Dzong Una. Nie wiadomo jednak, czy brał on udział w dyskusji. Agencja Reutera zwróciła uwagę na to, że w transmisji chińskich mediów wymiana zdań na linii Putin-Xi nie była słyszalna, ponieważ zagłuszał je podkład muzyczny i komentarz lektora.

Xi: Świat musi wybrać między pokojem a wojną

– Chiny nigdy nie dadzą się zastraszyć żadnym tyranom – grzmiał w trakcie parady wojskowej w Pekinie Xi Jinping, ubrany w mundur w stylu Mao Zedonga. – Wzrost Chin jest nie do zatrzymania. Świat musi wybrać między pokojem a wojną – ostrzegał.

Historycznym akcentem wydarzenia była obecność Kim Dzong Una. Po raz pierwszy od ponad 60 lat północnokoreański przywódca uczestniczył w chińskiej paradzie wojskowej.

Emocje wzbudziła również reakcja Donalda Trumpa. Na platformie Truth Social prezydent USA napisał: "Proszę przekazać moje najgorętsze pozdrowienia Władimirowi Putinowi i Kim Dzong Unowi, podczas gdy spiskujecie przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki". W kolejnym wpisie dodał: "Nie zapominajcie, że to my pomogliśmy wam w walce z Japonią podczas II wojny światowej".

