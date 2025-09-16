Trump składa pozew przeciwko "New York Times". Żąda 15 mld dolarów

"Dziś mam wielki zaszczyt wnieść pozew o zniesławienie i oszczerstwo na kwotę 15 miliardów dolarów przeciwko The New York Times" – poinformował Trump na swojej platformie społecznościowej Truth.

Według niego, "NYT" to jedna z "najgorszych i najbardziej zdegenerowanych gazet w historii" USA, która "stała się niemal «tubą» (propagandową – red.) radykalnej lewicy Partii Demokratycznej". "Uważam to za największą nielegalną wpłatę na kampanię wyborczą (Kamali Harris – red.) w historii" – dodał.

"The New York Times od dziesięcioleci stosuje metodę kłamstw na temat twojego ulubionego prezydenta (MNIE!), mojej rodziny, firmy, Ruchu America First, MAGA i całego naszego narodu. Jestem DUMNY, że mogę pociągnąć do odpowiedzialności ten niegdyś szanowany szmatławiec" – napisał Trump.

"The New York Times mógł swobodnie kłamać, oczerniać i zniesławiać mnie o wiele za długo i to się skończy, TERAZ!" – zapowiedział. Dodał, że pozew zostanie złożony na Florydzie.

Taką kartkę Trump miał wysłać Epsteinowi

Agencja Reutera zwraca uwagę, że Trump ogłosił swoją decyzję kilka dni po tym, jak gazeta opublikowała artykuły na temat jego powiązań ze skompromitowanym miliarderem pedofilem Jeffreyem Epsteinem. Doniesienia "NYT" dotyczyły kartki i rysunku o charakterze seksualnym rzekomo przekazanej przez Trumpa Epsteinowi w 2003 r. z okazji jego 50. urodzin.

Na kartce widoczny jest kontur przypominający kształt nagiej kobiety z domniemanym podpisem Trumpa. W środku konturu wpisany jest tajemniczy i wieloznaczny tekst dialogu Trumpa i Epsteina. Biały Dom oświadczył, że widniejący na niej podpis nie należy do prezydenta.

O kartce informował wcześniej dziennik "Wall Street Journal". Trump zaprzeczył, że jest jej autorem i zażądał od "WSJ" 10 mld dolarów odszkodowania.

O aferze Epsteina pisaliśmy w lipcu w tygodniku "Do Rzeczy".

