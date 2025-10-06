Deportacja Grety Thunberg. W Izraelu miała być nieludzko traktowana

Aktywiści zostali deportowani do Grecji i na Słowację.

Aktywiści nieludzko traktowani przez siły Izraela?

Wcześniej szwajcarscy i hiszpańscy aktywiści z flotylli twierdzili, że byli poddawani nieludzkim warunkom podczas przetrzymywania ich przez siły izraelskie. Poniedziałkowe deportacje zwiększyły łączną liczbę osób deportowanych do 341 z 479 zatrzymanych.

MSZ Izraela wydało oświadczenie, do którego dołączono zdjęcia Grety Thunberg z lotniska. W oświadczeniu stwierdzono, że prawa wszystkich uczestników zostały zachowane, a jedynym przypadkiem przemocy było ugryzienie lekarki przez aktywistkę w izraelskim więzieniu Ketziot.

Rzecznik izraelskiego MSZ poinformował, że Greta Thunberg, szwedzka działaczka na rzecz klimatu, wsiadła do samolotu w bazie lotniczej Ramon na izraelskiej pustyni Negew.

MSZ Izraela przekazało, że deportowani to obywatele Grecji, Włoch, Francji, Irlandii, Szwecji, Polski, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Danii, Słowacji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Serbii i Stanów Zjednoczonych.

Grupa reprezentująca dziewięciu członków flotylli, którzy wrócili do domu w Szwajcarii, oświadczyła, że niektórzy z nich twierdzili, że cierpieli na brak snu, wody i pożywienia, a także byli bici, kopani i zamykani w klatkach.

Rzecznik izraelskiego MSZ odrzucił te oskarżenia.

Hiszpańscy aktywiści twierdzili również, że byli źle traktowani po przybyciu do Hiszpanii w niedzielę wieczorem po deportacji. "Bili nas, ciągnęli po ziemi, zawiązywali nam oczy, wiązali ręce i nogi, zamykali w klatkach i obrażali" – powiedział dziennikarzom na lotnisku w Madrycie prawnik Rafael Borrego.

Szwedzcy aktywiści poinformowali w sobotę, że podczas zatrzymania Greta Thunberg była popychana i zmuszana do noszenia flagi Izraela, inni zaś twierdzili, że odebrano im czyste jedzenie i wodę, a także skonfiskowano im leki i rzeczy osobiste.

MSZ Izraela nazwało powszechne doniesienia o złym traktowaniu więźniów po przechwyceniu flotylli "kompletnymi kłamstwami".

Czytaj też:

Portugalscy aktywiści oskarżają Izrael. "Niehumanitarne praktyki"Czytaj też:

Thunberg torturowana w izraelskim więzieniu? Szef MSZ Izraela: To fanatyczka