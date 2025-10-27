"Nie zgadzam się". Stanowcze stanowisko Słowacji ws. Ukrainy

Wypowiedź słowackiego premiera cytuje agencja Reutera.

Słowacja o pomocy dla Ukrainy. Fico: Nie zgadzam się

– Nie zgadzam się na udział Słowacji w jakimkolwiek programie finansowym mającym na celu pomoc Ukrainie w zarządzaniu wojną i wydatkami wojskowymi – oświadczył.

Słowa Roberta Ficy mają związek z ubiegłotygodniowymi ustaleniami przywódców unijnych, którzy zgodzili się w kwestii zaspokajania "pilnych potrzeb finansowych" Ukrainy przez kolejne dwa lata. Akceptacji nie uzyskał jednak na razie plan wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do sfinansowania pożyczki w wysokości 140 miliardów euro dla Ukrainy. Rząd w Kijowie z otrzymanych w ten sposób środków mógłby sfinansować zakupy uzbrojenia od europejskich producentów. Pomysł ten ma stanowić kompromis między różnymi podejściami państw członkowskich i zapewnić długofalowe wsparcie militarne dla Kijowa.

Pożyczka z zamrożonych funduszy

Przypomnijmy, że plan opiera się na tzw. modelu dwóch filarów. Pierwszy z nich dotyczy wsparcia dla ukraińskiego przemysłu obronnego oraz jego współpracy z europejskim sektorem zbrojeniowym. Drugi zakłada przekazanie pomocy budżetowej, która umożliwi Ukrainie dalsze funkcjonowanie państwowych instytucji mimo trwającego konfliktu.

Z informacji płynących z instytucji unijnych wynika, że propozycja była już przedmiotem rozmów między przedstawicielami krajów członkowskich – zarówno na poziomie Komitetu Stałych Przedstawicieli, jak i podczas spotkań ministrów finansów UE. Choć projekt został generalnie przyjęty z aprobatą, niektóre państwa członkowskie zwróciły uwagę na potrzebę doprecyzowania aspektów prawnych i finansowych inicjatywy.

Obecne stanowisko Słowacji w sprawie kolejnego wsparcia Ukrainy nie jest zaskoczeniem. Kraj ten wstrzymał bowiem wszelką pomoc wojskową dla Kijowa, odkąd w 2023 roku rządy przejął Fico.

