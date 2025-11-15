Netanjahu rozmawiał z Putinem. Izrael milczy

Jak podaje Reuters, powołując się na oficjalne stanowisko Moskwy, jednym z tematów była sytuacja w Strefie Gazy.

"Odbyła się szczegółowa wymiana poglądów na temat sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, w tym rozwoju wydarzeń w Strefie Gazy w kontekście wdrażania porozumienia o zawieszeniu broni i wymiany więźniów, sytuacji wokół irańskiego programu nuklearnego oraz kwestii wspierania dalszej stabilizacji w Syrii" – przekazał Kreml.

Co ciekawe, Izrael nie przedstawił do tej pory oficjalnego komunikatu w sprawie rozmowy przywódców. Tamtejsze media podały natomiast, że kontakt został zainicjowany przez Władimira Putina.

Napięta sytuacja w Strefie Gazy

Pod koniec października Benjamin Netanjahu nakazał armii "natychmiastowe" ataki na Strefę Gazy. Wcześniej przywódca uznał, że Hamas złamał porozumienie o zawieszeniu broni. Izrael przeprowadził serię uderzeń na cele w Strefie Gazy i wstrzymał pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. W izraelskich nalotach na enklawę zginęło 26 osób. Siły Zbrojne Izraela przekazały, że zaatakowały cele Hamasu, w tym tunel, składy broni i jego bojowników.

Decyzja przywódcy stała w sprzeczności z zapisami porozumienia z Hamasem, zawartego 10 października pod patronatem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zgodnie z porozumieniem, izraelskie wojska miały wycofać się na tzw. żółtą linię i kontrolować około połowy terytorium Strefy Gazy. Hamas miał do 13 października wydać zwłoki 28 zabitych zakładników, z kolei Izrael miał przekazać szczątki 15 zabitych Palestyńczyków. W ramach pierwszego etapu umowy rozejmowej, wynegocjowanej z udziałem amerykańskiej administracji i państw arabskich, Hamas wypuścił 20 ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko 2 tys. więzionych Palestyńczyków.

Strona izraelska informowała o opóźnieniach w przekazywaniu ciał zakładników. Hamas zapewnił natomiast, że chce zwrócić szczątki, ale ma "trudności techniczne" z ich wydobyciem.

