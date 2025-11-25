O roli Europy w procesie pokojowym na Ukrainie szef MSZ Rosji mówił na wspólnej konferencji ze swoim białoruskim odpowiednikiem.

Szef MSZ Rosji ostro: Europa zawiodła pod każdym względem

Siergiej Ławrow podkreślał tam, że za każdym razem gdy udawało się osiągnąć postęp na drodze do pokoju, ustalone porozumienia były łamane.

– Teraz, gdy nasi europejscy koledzy głośno deklarują, że nie będzie nowego "Mińska", że nie można podejmować żadnych decyzji bez Europy, ponieważ dotyczy to również nas – a Europa zawiodła pod każdym względem, począwszy od 2014 roku. Kiedy teraz mówią: "Nie ważcie się nic robić bez nas": mieliście swoje szanse, chłopaki, ale ich nie wykorzystaliście, po prostu je zmarnowaliście – mówił szef rosyjskiej dyplomacji.

Polityk odniósł się również do planu pokojowego dla Ukrainy, zaproponowanego przez Stany Zjednoczone. Ławrow mówił tu, że został on celowo ujawniony, aby wywołać szum w mediach. – Ci, którzy kierują tym szumem, oczywiście nie ukrywają tego. Chcą podważyć wysiłki Donalda Trumpa, chcą zmienić ten plan na swój własny sposób– podkreślił.

USA "jedynym zachodnim liderem". Ławrow docenia ruch Trumpa

Z informacji przekazanej przez polityka wynika, że Moskwa nie otrzymała projektu tego dokumentu oficjalnymi kanałami. Zapewnił jedna o gotowości Rosji do omówienia konkretnych sformułowań. Podkreślił tu, że wiele kwestii wymaga wyjaśnienia.

Ławrow w swojej wypowiedzi docenił wysiłki Donalda Trumpa mające na celu rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. – Doceniamy stanowisko Stanów Zjednoczonych, które są jedynym zachodnim liderem, w przeciwieństwie do Londynu, Brukseli, Paryża i Berlina, który podjął inicjatywę znalezienia rozwiązania. Doceniamy to – oświadczył.

