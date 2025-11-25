Ławrow ostro: Mieliście szanse, chłopaki
Udostępnij4 Skomentuj
Świat

Ławrow ostro: Mieliście szanse, chłopaki

Dodano: 
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow Źródło: PAP/EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Mieliście swoje szanse, chłopaki, ale ich nie wykorzystaliście, po prostu je zmarnowaliście – w ten sposób do europejskich przywódców zwrócił się szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

O roli Europy w procesie pokojowym na Ukrainie szef MSZ Rosji mówił na wspólnej konferencji ze swoim białoruskim odpowiednikiem.

Szef MSZ Rosji ostro: Europa zawiodła pod każdym względem

Siergiej Ławrow podkreślał tam, że za każdym razem gdy udawało się osiągnąć postęp na drodze do pokoju, ustalone porozumienia były łamane.

Teraz, gdy nasi europejscy koledzy głośno deklarują, że nie będzie nowego "Mińska", że nie można podejmować żadnych decyzji bez Europy, ponieważ dotyczy to również nas – a Europa zawiodła pod każdym względem, począwszy od 2014 roku. Kiedy teraz mówią: "Nie ważcie się nic robić bez nas": mieliście swoje szanse, chłopaki, ale ich nie wykorzystaliście, po prostu je zmarnowaliście mówił szef rosyjskiej dyplomacji.

Polityk odniósł się również do planu pokojowego dla Ukrainy, zaproponowanego przez Stany Zjednoczone. Ławrow mówił tu, że został on celowo ujawniony, aby wywołać szum w mediach. Ci, którzy kierują tym szumem, oczywiście nie ukrywają tego. Chcą podważyć wysiłki Donalda Trumpa, chcą zmienić ten plan na swój własny sposób podkreślił.

USA "jedynym zachodnim liderem". Ławrow docenia ruch Trumpa

Z informacji przekazanej przez polityka wynika, że Moskwa nie otrzymała projektu tego dokumentu oficjalnymi kanałami. Zapewnił jedna o gotowości Rosji do omówienia konkretnych sformułowań. Podkreślił tu, że wiele kwestii wymaga wyjaśnienia.

Ławrow w swojej wypowiedzi docenił wysiłki Donalda Trumpa mające na celu rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. – Doceniamy stanowisko Stanów Zjednoczonych, które są jedynym zachodnim liderem, w przeciwieństwie do Londynu, Brukseli, Paryża i Berlina, który podjął inicjatywę znalezienia rozwiązania. Doceniamy to – oświadczył.

Czytaj też:
Przełom ws. Ukrainy. Jest porozumienie

Czytaj też:
Plan Trumpa dla Ukrainy zmieniony. Te punkty usunięto

Czytaj też:
"Nikt nie zrezygnuje". Stanowcze słowa ambasadora Ukrainy

Dołącz do akcjonariuszy Do Rzeczy S.A.
Roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: polsatnews.pl
Czytaj także