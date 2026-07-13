Ukraina zaatakowała rosyjskie bloki mieszkalne. Wśród ofiar są cywile

Najpoważniejsze skutki ataku odnotowano w obwodzie moskiewskim, gdzie bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne.

Według władz obwodu moskiewskiego trzy osoby zginęły na osiedlu Pionierskie w pobliżu miasta Istra. Trzy kolejne zostały tam ranne. W wyniku ataku zapaliło się pięć budynków mieszkalnych, a uszkodzenia odnotowano również we wsi Babkino oraz w Możajsku.

Do kolejnego incydentu doszło w Słonecznogorsku, około 65 km na północny zachód od Moskwy. Dron uderzył tam w blok mieszkalny, raniąc dwie osoby. Łącznie w nocnych atakach w obwodzie moskiewskim zginęły trzy osoby, a pięć odniosło obrażenia.

Atak na bazę paliw, lotniska wyłączone z ruchu

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że od niedzielnego wieczora w kierunku obwodu moskiewskiego nadleciało około 350 dronów. Według jego danych 50 z nich zostało zestrzelonych na podejściach do rosyjskiej stolicy. W związku z zagrożeniem czasowo wstrzymano funkcjonowanie trzech lotnisk obsługujących Moskwę – Wnukowo, Domodiedowo i Żukowskij.

Ukraińskie drony po raz drugi w ciągu kilku dni zaatakowały również bazę paliw w Wiaźnikach w Kraju Stawropolskim. Gubernator regionu poinformował o pożarze w strefie przemysłowej i przekazał, że nikt nie ucierpiał. Według doniesień publikowanych w serwisie Telegram celem uderzenia był terminal magazynowo-przeładunkowy paliw, obejmujący zbiorniki oraz infrastrukturę do magazynowania i dystrybucji benzyny oraz oleju napędowego. Poprzedni atak na ten obiekt miał miejsce 9 lipca.

Rosja kontynuowała jednocześnie ostrzał Ukrainy. Wieczorem 12 lipca celem rosyjskiego ataku było Zaporoże. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz jeden z miejskich szpitali. Według lokalnych władz rannych zostało sześć osób, w tym 15-letni chłopiec.

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