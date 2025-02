Bezpłatne badania dla Polaków. Ujawniono szczegóły

Jak podaje RMF FM, nowy program ma zastąpić wiosną obecnie realizowany pakiet "Profilaktyka 40 Plus".

Nowy program już dla 20-latków

Według ustaleń reportera radia, "Moje zdrowie" ma rozpocząć funkcjonowanie od 1 maja br. Osoby chętnie do wzięcia w nim udziału, mogą bezpłatnie raz w roku wykonywać podstawowe badania takie jak morfologia krwi. Wraz z wiekiem, lista zalecanych badań realizowanych w ramach programu będzie dłuższa.

Tym sposobem, kobiety, które mają co najmniej dwadzieścia pięć lat, będą miały zalecane badania cytologiczne. Według planowanej nowelizacji i rozporządzenia, które jest w fazie konsultacji, zalecone może być nowoczesne badanie molekularne HPV-DNA. W przypadku niepokojącego wyniku badania, nowy pakiet ma gwarantować termin konsultacji z lekarzem, najczęściej już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Z programu "Moje zdrowie" można korzystać od dwudziestego roku życia, ponieważ ostatni obowiązkowy bilans zdrowia przechodzą 19-latkowie.

Koniec programu "Profilaktyka 40 Plus"

To więc ostatni czas, aby wykonać bezpłatne badania w ramach programu "Profilaktyka 40 Plus". Kto jest uprawniony do skorzystania z programu? To osoby, które ukończyły 40 lat; nie korzystały z programu wcześniej lub skorzystały z niego jednorazowo, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu i które uzupełniły ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu "Profilaktyka 40 Plus", dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla konkretnego pacjenta jest uzależnione od udzielonych a ankiecie odpowiedzi.

Czytaj też:

Dramat pacjentów. Może brakować leków na grypęCzytaj też:

"Skrócę kolejki do lekarzy". Nawrocki składa obietnicę