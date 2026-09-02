Tych leków może zabraknąć w aptekach. Prawie 300 preparatów na nowej liście

W środę za tydzień (9 września) zacznie obowiązywać nowy wykaz Ministerstwa Zdrowia zawierający produkty lecznicze zagrożone brakiem dostępności w Polsce.

Lista obejmuje 294 pozycje, w tym m.in. insuliny, leki stosowane w leczeniu ADHD, astmy i POChP, depresji, padaczki i choroby Parkinsona, a także preparaty onkologiczne i przeciwbólowe – podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Wśród wymienionych preparatów znalazły się m.in. insuliny Lantus, Humalog, Fiasp, Levemir, Apidra, Gensulin i Humulin. Na wykazie są także leki przeciwcukrzycowe Jardiance i Invokana.

Insuliny, leki na ADHD i astmę na liście preparatów zagrożonych brakiem

Istotną grupę stanowią leki stosowane w terapii ADHD, m.in. Medikinet, Medikinet CR, Concerta i Atenza. Na liście znalazły się również preparaty wykorzystywane przez pacjentów z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, m.in. Berodual, Fostex, Formodual, DuoResp Spiromax, Atrovent i Anoro Ellipta.

Wykaz obejmuje ponadto leki psychiatryczne i neurologiczne, m.in. Brintellix, Kwetaplex XR, Abilify Maintena, Depakine i Madopar. Wśród zagrożonych dostępnością są również preparaty stosowane przy ciężkich alergiach, takie jak EpiPen Junior, EpiPen Senior i Jext, oraz leki wykorzystywane w onkologii i leczeniu silnego bólu, m.in. 5-Fluorouracil-Ebewe, Endoxan, Holoxan, Matrifen i Instanyl.

Od 9 września może zabraknąć 294 leków

Rządowy wykaz nie oznacza, że wszystkie wymienione leki znikną z aptek 9 września. Jest to lista produktów, w przypadku których istnieje ryzyko wystąpienia problemów z dostępnością. Nowe obwieszczenie ministra zdrowia zostało wydane 1 września i zastąpiło wcześniejszy wykaz z 8 lipca.

Na liście znalazły się także immunoglobuliny, leki immunosupresyjne, preparaty hormonalne, produkty stosowane w leczeniu niepłodności oraz specjalistyczne środki żywieniowe.

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