Konfederacja: Minister Moskwa bezczelnie kłamie. Morawiecki poparł Fit for 55

– Minister Anna Moskwa jest bezczelnym kłamcą. Minister klimatu kłamie nie tylko na temat tego, co kupuje w swoim sklepie na osiedlu (…)Kłamie w sprawie pakietu Fit for 55. Kłamie też w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej – powiedział Robert Winnicki na konferencji prasowej Konfederacji.

Konfederacja: Przypomnijmy - Morawiecki poparł Fit for 55

– Minister Moskwa, mówiąc o pakiecie, który został przyjęty i rozszerzony przez Parlament Europejski i Radę Europejską, kłamie jakoby Polska się przeciwstawiała – powiedział poseł Konfederacji.

– Otóż wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki w grudniu 2020 roku mógł to zawetować, mógł się sprzeciwić, wtedy ten pakiet poparł. Przypomnijmy o tym, dlatego że kłamstwo w życiu publicznym powinno być piętnowane. A pani minister w kolejnej kadencji, za kolejnych rządów, powinna z całym swoim obozem być rozliczona za to, że dopuścili się zdrady gospodarczych interesów Polaków, przyjmując kolejne pakiety klimatyczne Unii Europejskiej, w tym Fit for 55 – powiedział Winnicki.

– Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, cały ten obóz polityczny i Anna Moskwa udowodnili w grudniu 2020 roku, że są zwolennikami polityki klimatycznej UE. Konfederacja o tym przypomina i będzie dążyła do wyciągnięcia konsekwencji wobec polityków odpowiedzialnych za tę zdradę – dodał.

Politycy Konfederacji zaprezentowali grafikę zatytułowaną "Droga do biedy. PO-PiS = koalicja wariatów klimatycznych".

twittertwitter

ETS na budynki i transport

We wtorek Parlament Europejski przyjął kolejne elementy pakietu o nazwie Fit for 55, który przewiduje m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej do 2030 r. z 40 do 55 proc. w zestawieniu z poziomem z 1990 r. Sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z poziomem w roku 2005".

Europarlament przegłosował przepisy rozszerzające unijny system handlu emisjami (ETS) na budynki mieszkalne i transport (w tym dla lotnictwa i gospodarki morskiej) i mechanizm dostosowywania cen na granicach z emisjami dwutlenku węgla. Jednocześnie ustanowiono Społeczny Fundusz Klimatyczny na rzecz walki z ubóstwem energetycznym.

W ocenie wielu ekspertów koszty tej operacji będą dla podatników gigantyczne. Przymusowa "Zielona transformacja" UE będzie kosztowała europejskie gospodarki miliardy euro i doprowadzi do zubożenia dużej części społeczeństwa.

Czytaj też:

Kempa: Jeżeli nie uda się zatrzymać unijnego szaleństwa, koszty dla Polaków będą dotkliweCzytaj też:

"Jak zablokujecie tę decyzję?". Mazurek pyta Fogla o Fit for 55