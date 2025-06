Trudna druga połowa roku? Polskie firmy szykują się do zwolnień pracowników

Czerwiec przyniósł pogorszenie nastrojów w polskiej gospodarce – wynika z najnowszego badania koniunktury Głównego Urzędu Statystycznego. Przedsiębiorcy z większości branż mają patrzeć w przyszłość z rosnącym pesymizmem, co skutkuje rosnącą niepewnością wśród pracowników. Jak podaje portal Business Insider, z danych GUS wynika, że spadek optymizmu dotyczy niemal wszystkich sektorów – od przemysłu, przez budownictwo, handel i transport, po branżę komunikacyjną.

Coraz więcej firm planuje zwolnienia

Niepokojącym sygnałem są prognozy dotyczące zatrudnienia. Poza sektorem zakwaterowania i gastronomii, w każdej z analizowanych branż więcej firm zadeklarowało zamiar redukcji etatów, niż plany dotyczące zatrudnienia nowych pracowników. Najgorzej sytuacja ma wyglądać w handlu detalicznym, gdzie 11,1 proc. firm planuje zwolnienia, a jedynie 5,1 proc. przedsiębiorców mówi o zwiększeniu zatrudnienia.

Podobna sytuacja występuje w handlu hurtowym (9,6 proc. planuje zwolnienia, 4,6 proc. zatrudnienia) oraz w budownictwie (11 proc. vs. 6,5 proc.). W przemyśle także przeważają pesymistyczne prognozy: 10,8 proc. firm mówi o redukcjach, a tylko 8,5 proc. o wzroście zatrudnienia.

Wskaźniki koniunktury w dół

Jak obliczył GUS, w mijającym miesiącu pogorszyły się nastroje m.in. w polskim przemyśle. Wskaźnik koniunktury spadł tu do -7,7 pkt (na skali od -100 do +100). To o 1,3 pkt mniej niż w maju, ale o 2,4 pkt więcej niż rok temu. W sektorze tym pogorszyły się również prognozy na przyszłość – spadły do poziomu -4,9. W budownictwie sytuacja wygląda podobnie. Wskaźnik spadł do -4,7 pkt, a prognozy na przyszłość do -3,3. Oba te wyniki są gorsze niż miesiąc i rok wcześniej.

W handlu detalicznym nastroje, które w maju były pozytywne, teraz stały się lekko negatywne (-0,9). Sklepy patrzą w przyszłość z większym pesymizmem – prognozy spadły o 1,5 pkt. Mimo to, w porównaniu do 2024 roku, jest nieco lepiej (wzrost o 1,8 pkt). Podobnie jest w transporcie, gdzie przedsiębiorcy także źle oceniają przyszłość (-4,5). Branża informacji i komunikacji również ma słabe prognozy (-0,7), choć obecna sytuacja jest w tej gałęzi gospodarki bardzo dobrze oceniana (+19 pkt).

Tylko finanse i turystyka z optymizmem

W całym zestawieniu jedynie dwa sektory wyróżniają się wyraźnie pozytywnymi nastrojami. W branży finansowej ogólny wskaźnik koniunktury wyniósł 25,3 pkt – o 2,7 pkt więcej niż miesiąc wcześniej i aż o 5,4 pkt więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. Równie dobre nastroje panują w turystyce – wskaźnik łączny wzrósł do 17,3 pkt (wzrost o 3,8 pkt miesiąc do miesiąca i 5,9 pkt rok do roku).

