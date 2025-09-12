Ujawniono nowe priorytety rządu. Tusk pominął swoją główną obietnicę

Kilka dni temu wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak zapowiadał nowe otwarcie rządu. Ministrowie Donalda Tuska mieli opracować listę priorytetowych zadań, które mają zostać wdrożone do końca kadencji. Portal money.pl dotarł do tego zestawienia. Na liście znalazło się ponad 50 nowych priorytetów, podzielonych na 16 obszarów i obejmujących m.in. gospodarkę, infrastrukturę, cyfryzację, energetykę oraz obronność.

Nowe priorytety rządu Tuska

Jednym z celów jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez pomoc publiczną dla najbardziej obiecujących projektów. Rząd chce także dokonać repolonizacji oraz uruchomić Krajowy Program Poszukiwań Surowców Krytycznych.

Ważnym celem jest także budowa CPK oraz rozwój polskiej kolei. Rząd ma także inwestować w rozwój transportu morskiego, poprzez budowę promów dla polskich armatorów i rozbudowę infrastruktury portowej i morskiej.

Rząd chce również m.in. wdrożyć system e-Faktur (miał funkcjonować już od stycznia 2024 roku), budować fabryki AI oraz deregulować gospodarkę.

Priorytetem ma być też bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii. Realizacja tego celu ma dokonać się poprzez przyjęcie pakietu antyblackoutowego, ustabilizowanie cen energii oraz rozwój OZE.

Rząd będzie również modernizował polską armię (również poprzez zakup dronów), a także kontynuował budowę "Tarczy Wschód".

W obszarze rynku pracy zostaną zwiększone uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Rząd powoła również Rzecznika Praw Pracownika oraz przeprowadzi reformy pomocy społecznej mające na celu m.in. zmniejszenie ubóstwa w Polsce.

Dziennikarze zwracają jednak uwagę, że na liście priorytetów nie ma sztandarowej obietnicy Donalda Tuska, czyli zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych.

