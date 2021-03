Przyspieszone wybory? Nowe informacje z obozu władzy

Dwa dni temu po południu doszło do spotkania wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz liderów Porozumienia Jarosława Gowina i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Liderzy ZP rozmawiali o Nowym Ładzie, który ma zostać zaprezentowany w tym miesiącu.

Jeden z polityków koalicji rządzącej znający kulisy spotkania przekazał PAP, że podczas rozmowy "doszło do zbliżenia w paru kwestiach". Rozmowy w koalicji rządzącej na temat Nowego Ładu wciąż trwają. – Solidarna Polska nie powiedziała mocnego „nie” na Nowy Ład – twierdzi źródło PAP.

Przyspieszone wybory?

To jednak nie koniec doniesień. Polem do dyskusji o przyspieszeniu wyborów jest spór w koalicji rządzącej dotyczący Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19 – informuje portal Wirtualna Polska.

Przypomnijmy, że do tej pory z Solidarnej Polski dochodziły krytyczne głosy na temat Funduszu. Poseł Janusz Kowalski w rozmowie z Onetem jasno deklarował, że jego ugrupowanie nie zagłosuje za Funduszem Odbudowy.

– Po pierwsze, ponieważ jest to uwspólnotowienie długu i wstęp do federacyjnej Europy oraz wstęp do ingerencji w tzw. suwerenność gospodarczą i politykę fiskalną. Nie ma ani jednej analizy kosztów tego długu – wyjaśnił. Parlamentarzysta wyraził przekonanie, że zapłacimy za ten fundusz więcej, niż dostaniemy.

Patryk Jaki przyznawał natomiast, że spór na tle unijnych funduszy może "skończyć się zerwaniem sojuszu z PiS".

Koalicja jest bezpieczna?

WP donosi jednak, że SP nie chce wychodzić z koalicji. Jan Kanthak, rzecznik partii, podkreśla, że przyspieszone wybory to nierealny scenariusz. – Zjednoczona Prawica ma stabilną większość, która przegłosowuje ważne projekty, zwłaszcza w pandemii – ocenia.

W podobny sposób wypowiada się rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek, który wskazuje, że przeprowadzanie przyspieszonych wyborów w czasie pandemii byłoby nieodpowiedzialnym posunięciem.

Wirtualna Polska informuje również, że w połowie kwietnia PiS może złożyć wniosek o wotum zaufania do rządu Mateusza Morawieckiego, co mogłoby się zbiec z głosowaniem na Funduszem Odbudowy.

