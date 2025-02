Twórca Red is Bad małym świadkiem koronnym? Nowe informacje

Podejrzany w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych opuścił w czwartek areszt, który pod koniec stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył o kolejne 60 dni. Wniosek o przedłużenie aresztu złożyła wówczas do sądu Prokuratura Krajowa, motywując go obawą matactwa, ucieczki i zagrożeniem wysoką karą. Zarzuty wobec Pawła S. dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, współdziałania w przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych oraz prania brudnych pieniędzy.

Paweł S. od 10 października 2024 r. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wydano za nim również list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. 30 października 2024 r. założyciel marki odzieżowej Red is Bad został deportowany do Polski z Dominikany.

Korneluk: Sytuacja procesowa Pawła S. uległa zmianie

W piątek głos ws. Pawła S. zabrał prokurator krajowy Dariusz Korneluk podczas konferencji prasowej we Wrocławiu.

– Sytuacja procesowa uległa na tyle zmianie, że tych trzech przesłanek w ocenie prokuratora już nie ma. Paweł S. ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, w których przyznając się do popełnienia przestępstw, opisał w jaki sposób do ich popełnienia doszło i jaka była jego rola procesowa w tych przestępstwach – powiedział prok. Korneluk.

Jak zaznaczył, prokuratorzy i funkcjonariusze CBA dokonali weryfikacji tych wyjaśnień. – To doprowadziło do wniosku, że te wyjaśnienia są szczere, opierające się na stanie faktycznym, jaki miał miejsce – mówił Korneluk.

Szef PK zaznaczył, że złożone przez Pawła S. wyjaśnienia oraz wskazanie przez niego na popełnione przestępstwa, o których "CBA i prokuratura nie wiedziały, otwierają drogę do tzw. małego świadka koronnego". – Ja oczywiście nie przesądzam, że ta instytucja będzie miała miejsce, bo do tego jest za wczesny osąd. Paweł S. zrobił w tym kierunku krok, ale jeszcze kropka nad "i" nie została postawiona – zaznaczył prokurator krajowy.

Twórca marki Red is Bad zapłacił poręczenie w bitcoinach

Dariusz Korneluk nie chciał jednak powiedzieć, do jakich konkretnie przestępstw przyznał się twórca marki Red is Bad. – Na to jest jeszcze za wcześnie. Zostały złożone obszerne wyjaśnienia, które zostały pozytywnie zweryfikowane (...), nie możemy o wszystkim na razie informować. Śledztwo w tej sprawie nie będzie jeszcze tak szybko zamknięte – mówił prokurator.

Korneluk przekazał, że opisy zarzutów, które pierwotnie zostały postawione Pawłowi S., po złożeniu jego wyjaśnień, zostały zmodyfikowane.

Prokurator krajowy poinformował również, że Paweł S. zapłacił milion złotych poręczenia majątkowego w kryptowalucie – bitcoinach.

Czytaj też:

Dalsze zatrzymania ws. RARS? Enigmatyczny wpis BodnaraCzytaj też:

Akcja służb. Kolejne zatrzymania w sprawie RARS