Kaczyński: Głosowanie na Nawrockiego jest obowiązkiem patriotycznym

Kaczyński mówił, że podczas obecnej kampanii wyborczej mamy do czynienia "z bardzo dużą skalą nadużyć, wydaje się, że do tej pory niespotykaną". – Chodzi mi o to wszystko, co zostało oficjalnie ujawnione, jak dziś wiemy z dużym opóźnieniem przez NASK, i do tego jeszcze w pewnym specyficznym ujęciu – powiedział.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała w środę o możliwej próbie ingerencji w kampanię wyborczą. Jak podano, chodzi o reklamy polityczne na Facebooku, które mogą być finansowane z zagranicy.

Wkrótce potem Wirtualna Polska ujawniła, że źródło spotów jest w Polsce, a trop prowadzi do fundacji Akcja Demokracja, której prezes ma powiązania z Koalicją Obywatelską i był nagradzany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

"Niespotykana skala nadużyć". Prezes PiS o aferze NASK

Jak tłumaczył Kaczyński, chodzi o to, że w komunikacie NASK była mowa, iż trzech kandydatów jest przedmiotem tej akcji, chociaż – zaznaczył – nie wyjaśniono, że dwóch jest zaciekle atakowanych, a jeden jest wychwalany. – Albo też sugerowano, że to wszystko pozór, że była to operacja przeciwko temu trzeciemu, co jest absurdalne – ocenił.

– To jest sytuacja, w której środki państwowe, a wiele wskazuje na to, że także zagraniczne, były użyte w sposób nielegalny, poza rejestrem, poza limitami wyborczymi w kampanii. To zostało użyte po to, aby – można powiedzieć – ukraść Polakom te wybory – stwierdził.

Kaczyński o Nawrockim: Głosowanie na niego to patriotyczny obowiązek

Prezes PiS argumentował, że to, kto zostanie prezydentem RP, "jest rzeczą niezwykle ważną, rozstrzygającą dla przyszłości państwa i narodu".

– Chciałem zaapelować do Polaków wszystkich w istocie – poza tymi skrajnymi, mówię o skrajnej lewicy, ale także tej najskrajniejszej prawicy – którzy po prostu chcą dobra Polski, żeby uczestniczyli w tych wyborach. Żeby się nie zastanawiali, tylko po prostu poszli i głosowali na tego kandydata, który zapewnia, że katolików nie będzie opiłowywał, o wartości będzie dbał, Polskę będzie traktował jako zadanie główne i w gruncie rzeczy jedyne, i który będzie potrafił każdy rząd – i ten obecny, i ten który daj Boże powstanie w przyszłości – zachęcać czy nawet gonić do pracy dla Polski i korygować jego błędy. Takim kandydatem jest Karol Nawrocki – powiedział Kaczyński.

– Dziś głosowanie na niego jest – można powiedzieć – obowiązkiem patriotycznym. Bo z drugiej strony jest zamysł kradzieży, manipulacja, kłamstwo, oszustwo – przekonywał prezes PiS.

