Ważna organizacja rolników poparła jednego z kandydatów

Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Tomasz Obszański poinformował we wtorek, że związek udziela w drugiej turze wyborów prezydenckich poparcia Karolowi Nawrockiemu.

– Patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jakie są zagrożenia dla rolnictwa i co niesie za sobą Solidarność przez te ponad 40 lat, co ma na sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna, powiem, że dzisiaj popieramy Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta – powiedział Obszański.

Nawrocki i Obszański podpisali też porozumienie programowe. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta podziękował za poparcie i oświadczył, że to dla niego wielki zaszczyt, a zarazem zobowiązanie. Zapewnił, że „jako prezydent Polski będzie dbał o polską wieś, o polskie gospodarstwa rolne".

Nawrocki: Nie dla unijnego Zielonego Ładu

Kandydat na prezydenta zapewnił m.in., że nie zgodzi się na wprowadzanie unijnego Zielonego Ładu i będzie starał się odrzucić go w Polsce.

Przypomniał także wcześniej wyrażane stanowisko, że polscy rolnicy nie mogą "mierzyć się z nierówną konkurencją ze strony Ukrainy". – Będę dążył do tego, aby przywrócić koalicję państw przyfrontowych, które nie godzą się na liberalizację handlu UE z Ukrainą – podkreślił.

Nawrocki zapewnił też, że podejmie działania na arenie międzynarodowej, by nie doszło do porozumienia UE z państwami Mercosur.

Kandydat gorzko o decyzji PSL

Nawrocki ponownie odniósł się także do poparcia, którego udzielił w poniedziałek kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawiązując do tego, że konferencja Trzaskowskiego i Kosiniaka-Kamysza odbyła się przed pomnikiem Wincentego Witosa, Nawrocki powiedział, że ta historyczna i zasłużona postać dla ludowców stała się w sposób symboliczny "świadkiem bardzo smutnego spektaklu".

W jego opinii, chciano wpisać Witosa "w poparcie człowieka, który naszą stolicę wpisał do organizacji C-40 ograniczającej spożycie mięsa i stworzył w Warszawie laboratorium zielonego ładu i obcych ideologii".

– To bardzo smutne i niepokojące, ale wiem też, że polska wieś, gospodarka rolna, rolnicy nie dadzą nabrać się na to, że Wincenty Witos mógłby popierać człowieka, który jest tak odległy od tego, czemu całe życie nasz ojciec niepodległości służył – powiedział Nawrocki, dodając, że jest to "niepokojące, niesmaczne i smutne". Wyraził też opinię, że "nikt nie spodziewa się po Rafale Trzaskowskim konkretów dla polskiej wsi".

Jak zagłosowali rolnicy?

W pierwszej turze wyborów prezydenckich największe poparcie wśród rolników, uzyskując 51,6 proc. głosów, zdobył popierany przez PiS Karol Nawrocki. Drugie miejsce zajął Sławomir Mentzen z Konfederacji, którego wskazało 15,1 proc., a Rafał Trzaskowski był dopiero trzeci. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 12 proc. rolników.

Bardzo dobry wynik zanotował również Grzegorz Braun, na którego zagłosowało 10,4 proc. tej grupy. Zdecydowanie gorsze wyniki odnotowali Szymon Hołownia (3,5 proc.) oraz politycy lewicy Magdalena Biejat (1,5 proc.) i Adrian Zandberg (1,2 proc.) oraz Marek Jakubiak (1,3 proc. głosów).

Pozostali kandydaci otrzymali poniżej 1 proc. głosów.

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich

Wyniki pierwszej tury w skali kraju przedstawiają się następująco:

Rafał Trzaskowski 31,36 proc. Karol Nawrocki 29,54 proc. Sławomir Mentzen 14,81 proc. Grzegorz Braun 6,34 proc. Szymon Hołownia 4,99 proc. Adrian Zandberg 4,86 proc. Magdalena Biejat 4,23 proc. Krzysztof Stanowski 1,24 proc. Joanna Senyszyn 1,09 proc. Marek Jakubiak 0,77 proc. Artur Bartoszewicz 0,49 proc. Maciej Maciak 0,19 proc. Marek Woch 0,09 proc.

W drugiej turze wyborcy rozstrzygną pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Głosowanie 1 czerwca.

