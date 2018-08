Bezczeszczą krzyż, szargają symbole narodowe, drwią z Powstańców. Takie treści "nie naruszają standardów Facebooka"

"Niniejszy fanpage jest twórczością zlepka osób o wielce zróżnicowanych zainteresowaniach oraz imiżach. Jedyne co nas łączy, to pasja - Pasja do historii. Zwłaszcza tej polskiej. Strona ma charakter prześmiewczy, jak wskazuje sama nazwa, a posty i materiały w niej zawarte mają w pełni charakter satyryczny. Nie należy przyjmować tych treści w sposób dosłowny ponieważ czyniąc to, wszczelibyśmy zmiane naszych poczciwych osób w kipiące jadem węże. Pozdrawiamy Serdecznie! Czuj! Czuj! Czuwaj! Ekipa SB" – czytamy w opisie strony "Beka z powstania warszawskiego".

Na stronie można znaleźć wiele skandalicznych treści szargających symbole narodowe, krzyż, szkalujące świętego Jana Pawła II, a także drwiące z Powstańców Warszawskich. W tej sprawie alarmował wczoraj na swoim profilu dziennikarz Krzysztof Kaźmierczak.

"OHYDNA strona Beka z powstania warszawskiego na Facebooku! Ten fanpage to wiadro pomyj - podle drwi z powstańców, szarga symbole Polski, bezcześci krzyż..:(:(:(" – napisał. Kaźmierczak zaapelował o masowe zgłaszanie naruszenia przez tę stronę standardów Facebooka. "UWAGA przy zgłaszaniu strony należy w opcjach wybrać przesłanie zgłoszenia do pracownika Facebook - bo inaczej odpowiada automat, który odpisuje, że strona nie narusza regulaminu" – podkreślił.

Strona wciąż funkcjonuje. Po zgłoszeniu naruszenia przez nią standardów społeczności można otrzymać taką odpowiedź: