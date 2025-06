Kto przejął konto Prokuratury Krajowej? Zaskakujący film

1 czerwca Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wynosi ponad 369 tys. głosów.

O ważności wyborów prezydenckich wkrótce zdecyduje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) Sądu Najwyższego, której status kwestionują rząd Donalda Tuska, grupa sędziów SN oraz część prawników, powołując się na orzeczenia europejskich trybunałów.

Na razie IKNiSP rozpatruje protesty wyborcze. Sędziowie ocenią, czy podczas głosowania doszło do naruszeń, a jeśli tak, to czy miały one wpływ na wynik wyborów.

Zaskakująca aktywność na profilu Prokuratury Krajowej

Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował w środę, że "z uwagi na treść protestów wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskami o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w 1472 Obwodowych Komisjach Wyborczych. "W odpowiedzi na przekazane przez Sąd Najwyższy protesty wyborcze przekazałem dziś kolejne stanowiska Prokuratora Generalnego" – wskazał.

Tymczasem w mediach społecznościowych zawrzało po tym, jak profil Prokuratury Krajowej udostępnił na portalu X materiał opublikowany na profilu "w ciemnej d...e zabobonu", którego twórcy tak opisują swoją działalność: "Strefa wolna od boga we wszystkich osobach i urzędników kantoru który prosperuje od ponad 2000 lat. J...ć PiS, ruską agenturę na Polskę".

Na nagraniu widzimy dwóch mężczyzn w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, którzy deklarują, że głosowali na Sławomira Mentzena.

Sasin do Bodnara: Już całkiem oddał Pan stery Silnym Razem?

Do zaskakującej aktywności na profilu Prokuratury Krajowej odniósł się poseł PiS, Jacek Sasin.

"Okazuje się, że granice kompromitacji nie istnieją” – napisał parlamentarzysta.

"Panie Bodnar, mógłby Pan chociaż nad social mediami siłowo przejętej Prokuratury Krajowej sprawować minimalną kontrolę? Czy oddał Pan już całkiem stery w ręce Silnych Razem?" – zaapelował Sasin.

