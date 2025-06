Tusk "drugą Merkel?" Jest prośba do prezydenta elekta

W poniedziałek poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik złożyła pismo do prezydenta elekta Karola Nawrockiego z prośbą o szybkie zwołanie Rady Gabinetowej po objęciu urzędu w związku z "brakiem reakcji rządu Donalda Tuska na podrzucanie przez Niemców nielegalnych imigrantów do Polski". Polityk nawiązała do doniesień, że wobec organizowania się patroli obywatelskich, niemieckie służby mogą położyć nacisk na przerzucanie imigrantów innymi metodami niż samochodami przez przejścia graniczne.

Zajączkowska-Hernik: Domagamy się stanowczych działań polskich służb

"Sytuacja na polsko-niemieckiej granicy jest coraz trudniejsza. Niemcy cały czas podrzucają nam nielegalnych imigrantów. Rząd Donalda Tuska na to pozwala! Polacy protestują na granicy, by ochronić nasze kobiety i dzieci! Domagamy się stanowczych działań polskich służb. Niemieckie służby, widząc społeczne blokady na przejściach granicznych, zaczną cywilnymi autami przerzucać imigrantów i zostawiać ich gdzieś po lasach? Co to ma być? Donaldowi Tuskowi zapragnęło się zostać drugą Angelą Merkel?" – napisała na X Zajączkowska-Hernik.

Pismo do prezydenta elekta Nawrockiego. "W pierwszych dniach sprawowania urzędu"

"Skierowałam pismo do Prezydenta Elekta Karola Nawrockiego z prośbą o zwołanie Rady Gabinetowej zgodnie z art. 141 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w celu ustalenia z rządem Donalda Tuska przyczyn braku adekwatnych działań po stronie władzy wykonawczej. Mam nadzieję, że Pan Prezydent w pierwszych dniach sprawowania swojego urzędu, będzie domagał się wyjaśnień, dlaczego rząd nie reaguje na konfrontacyjne działania państwa niemieckiego" – czytamy w wiadomości opublikowanej przez europoseł.

Powstrzymać przesył imigrantów z Niemiec

Konfederacja i PiS domagają się od władz natychmiastowego zaprzestania wpuszczania na terytorium naszego kraju cudzoziemców z Afryki i krajów muzułmańskich przywożonych z Niemiec. Jednocześnie w przygranicznych miejscowościach organizowane są patrole obywatelskie, a temat powoli zaczyna pojawiać się pojawiać także w niektórych mediach tzw. głównego nurtu.

Tymczasem działacze Konfederacji przypominają, że przedłożona przez nich propozycja postępowania Polski wobec imigracji, jest aktualna i formacja, gdy będzie rządzić albo współrządzić, nie zawaha się go zrealizować. Chodzi o 12-punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej.

