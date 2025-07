Po wpisie Tuska zawrzało. "Idiocieje w zastraszającym tempie"

Premier Donald Tusk zamieścił w czwartek w mediach społecznościowych wpis, w którym zarzucił politykom, a być może również sympatykom Prawa i Sprawiedliwości, że ci nie lubią, kiedy Polska odnosi sukcesy i starają się zatruwać Polakom płynącą z tego radość.

Tusk: To dzisiaj złości pisowców

"Co dzisiaj złości pisowców? To, że Polska wywalczyła w Brukseli najwięcej pieniędzy ze wszystkich państw Unii. Co ich wpieniło wczoraj? Polski astronauta. Przedwczoraj? Tryumf Igi. To samo było z polskimi Noblami i Oscarami. Zawsze gotowi zatruć radość z polskich zwycięstw. Zło" – napisał na platformie X szef rządu.

Burza po wpisie Tuska. "Nie kłam mały człowieku"

Jego wpis spotkał się z lawiną odpowiedzi. Głos zdecydował się zabrać m.i. dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik, który nawiązał do skandalu wokół Instytutu Pileckiego, który podjął próbę relatywizacji udziału Maksymiliana Schnepfa w Obławie Augustowskiej. "Nie wiem, czy kwalifikuję się Pańskim zdaniem do pisowców, ale mnie złości aktualnie, że państwowa instytucja – Instytut Pileckiego – wybiela komunistycznego zbrodniarza, a ze śmierci pomordowanych Polaków robi statystykę, w której tej śmierci umniejsza. I Pan jako premier odpowiada za to, że ta instytucja tak funkcjonuje. Serdeczności!" – napisał dziennikarz.

O skandalu tym wspomniał również były wiceminister sprawiedliwości, obecnie poseł PiS Michał Woś. Nie była to jednak jedyny temat, który w odpowiedzi na wpis Tuska postanowił poruszyć. "Radość z polskiego zwycięstwa giertychówkami próbowaliście podważyć. Jedyne co potrafisz to szczuć. Polaków złości, że wybielacie zbrodnie Schnepfa, tylko dlatego że jego syn jest pupilkiem władzy. Polaków złości nazywanie 'naszymi chłopcami' ludzi wcielanych do armii Trzeciej Rzeszy. Polaków złości usunięcie Orła Białego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przede wszystkim Polaków złości nieudolność rządu i służalczość wobec waszych niemieckich panów" – stwierdził polityk.

"Nie pisowców, tylko zwykłych Polaków. I nie to, co Pan wymienił, tylko Pana nieróbstwo i krzywoprzysięstwo" – odpowiedział z kolei Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Na komentarz pokusił się też dziennikarz Bartłomiej Graczak. "Nie kłam mały człowieku. Aktualnie najbardziej wkurza Wasza pogarda wobec obrońców granic i fałszowanie historii poprzez wybielanie sprawców" – napisał.

Ostro odpowiedział premierowi również Tobiasz Bocheński z PiS: "Pan z wiekiem idiocieje w zastraszającym tempie. Każdy dzień na dymisję Donalda Tuska jest dobry".

