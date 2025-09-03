Trump do dziennikarza Polskiego Radia: Może powinieneś znaleźć nową pracę

Po godz. 17 czasu polskiego Donald Trump powitał Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Nad głowami przywódców przeleciały samoloty F-35 – dla uczczenia relacji obu krajów oraz F-16 – w celu upamiętnienia zmarłego pilota Macieja Krakowiana.

Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami. Po wymianie wzajemnych uprzejmości, Donald Trump i Karol Nawrocki odpowiedzieli na kilka pytań. Jedno z nich zadał korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski. – Wyrażał pan wiele razy swoją frustrację, zawód związany z Władimirem Putinem, ale nie podjął pan żadnych działań, pańska administracja – stwierdził.

– Skąd wiesz? Skąd jesteś? – zapytał Trump. – Jestem z Polskiego Radia – odparł Wałkuski.

– Skąd wiesz, że nie ma żadnych działań? Wtórne sankcje wobec Indii, które kosztowały Rosję setki miliardów. Powiedziałbyś, że to "brak działań"? A ja jeszcze nie przeszedłem do drugiej i trzeciej fazy działań – mówił z oburzeniem prezydent USA. Następnie dodał: – Skoro mówisz, że nie ma żadnych działań, myślę, że powinieneś znaleźć sobie nową pracę.

twitter

Ważna deklaracja ws. obecności wojsk USA w Polsce

Pierwsze z nich dotyczyło obecności wojsk USA w Polsce i tego, czy nie ma planów jej zmniejszenia.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA. – Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Prezydent USA dodał, że Polska jest tym krajem NATO, który wydaje na obronność więcej niż wymagany w Sojuszu pułap wydatków. Z kolei Karol Nawrocki wskazał, że Polska chce przeznaczać na armię 5 proc. PKB

Czytaj też:

Trump: Planujemy pewne decyzje. Nie wiem, czy Putin będzie zadowolonyCzytaj też:

"To dla mnie niezwykle ważne". Nawrocki podziękował Trumpowi