Fatalne wieści dla koalicjantów Tuska. Tylko cztery partie w Sejmie

W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" ankietowanych zapytano, na które ugrupowania oddaliby swój głosy, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. 30,6 proc. zagłosowałoby na PiS.

Koalicja Obywatelska zanotowała spadek poparcia o 0,7 pkt proc. Zgodnie z wynikami sondażu zajęłaby drugie miejsce, z poparciem na poziomie 29,9 proc. badanych.

Konfederacja, trzecia w sondażu, mogłaby liczyć 15,1 proc. głosów.

Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze tylko Lewica, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 8 proc. uczestników sondażu.

PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Pozostałe formacje nie weszłyby do Sejmu. Partia Razem mogłaby liczyć na 3,7 proc. poparcia. Na PSL zagłosowałoby 3,6 proc. badanych. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 2,8 proc. 2,1 proc. głosów dostałaby Polska 2050 Szymona Hołowni.

4,2 proc. respondentów jeszcze nie wie, na którą partię oddałoby swój głos.

Jaka frekwencja w wyborcza?

IBRiS zapytał też badanych o frekwencję. Jeśli wybory parlamentarne odbyłyby się w najbliższą niedzielę, to wyniosłaby ona 59,4 proc., z czego w wyborach zdecydowanie wzięłoby udział 43,2 proc. pytanych. 39,5 proc. badanych nie poszłoby do urn wyborczych, z czego zdecydowanie przeciwnych byłoby 22,5 proc. osób. Odpowiedź "nie wiem" wskazało 1,1 proc. respondentów.

Badanie IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzone zostało w dniach 29-30 sierpnia na próbie 1069 respondentów metodą CATI.

