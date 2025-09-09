Senat planuje dodatkowe posiedzenie. "Pilna sprawa"

O planowanym dodatkowym posiedzeniu Senatu informuje we wtorek RMF FM. Z ustaleń rozgłośni wynika, że izba wyższa chce uniknąć sytuacji, w której ustawa o świadczeniu 800 Plus dla obywateli Ukrainy nie weszłaby w życie na czas, a więc 1 października.

Senat planuje dodatkowe posiedzenie. Chodzi o 800 Plus dla Ukraińców

Planowo posiedzenie Senatu miało odbyć się tydzień później. Gdyby jednak harmonogram ten nie uległ zmianie, prezydent Karol Nawrocki miałby zaledwie kilka dni na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy. Dodatkowe posiedzenie pozwoli Senatowi przekazać ustawę na biurko prezydenta kilkanaście dni przed terminem planowanego wejścia w życie jej założeń.

"Formalnie decyzja nie została jeszcze potwierdzona, ale kwestia dodatkowego zwołania posiedzenia nie budzi w Senacie sprzeciwu. Prezydium i Konwent Seniorów zdecydują o tym oficjalnie jeszcze dziś" – czytamy.

Prezydenckie weto. "Polacy powinni być traktowani przynajmniej na równi z gośćmi z Ukrainy"

Przypomnijmy, że w sierpniu prezydent Karol Nawrocki zawetował pierwszą ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, tłumacząc, że 800 plus powinno przysługiwać wyłącznie tym, którzy podejmują pracę w Polsce. – Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy – podkreślił prezydent.

W odpowiedzi na prezydenckie weto, rząd przedstawił nową propozycję wsparcia dla obywateli Ukrainy. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje m.in. ograniczenie dostępu do świadczenia wychowawczego 800 plus, które miałoby być przyznawane wybranym grupom cudzoziemców.

Według niedawnego badania przeprowadzonego pracownię SW Research na zalecenie "Wprost", 56,4 proc. respondentów jest zdania, że 800 Plus powinno przysługiwać jedynie na dzieci, których rodzice podejmują pracę w Polsce. Z kolei co piąty Polak uważa, że Ukraińcy nie powinni otrzymywać tego świadczenia bez względu na to, czy pracują, czy nie.

