Tusk o okrzykach kibiców. "Mam słabość do tego hasła"

W meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026 reprezentacja Polski pokonała Litwę 2:0. Bramki strzelili Sebastian Szymański oraz Robert Lewandowski. W niedzielę Kowno zostało zalane przez falę polskich kibiców. Jeszcze przed spotkaniem służby informowały, że spodziewają się, iż na stadionie mogącym pomieścić do 15 tys. osób, jedną trzecią będą stanowić właśnie kibice z Polski. Na trybunach zasiedli również premier Litwy Inga Ruginiene oraz szef polskiego rządu Donald Tusk.

Przez długi czas więcej działo się na trybunach niż na boisku. Nie zabrakło bowiem akcentów politycznych. Już na początku meczu z sektorów zajmowanych przez polskich fanów rozległo się znane ze stadionów w Polsce hasło: "Donald, matole, twój rząd obalą kibole". Przyśpiewka powracała jeszcze kilkukrotnie w trakcie spotkania. Przed przerwą na trybunach pojawił się również transparent z karykaturalnym wizerunkiem Tuska – na czole namalowano mu niemiecką flagę, a obok znalazł się napis: "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski". W drugiej połowie meczu polscy kibice intonowali także obraźliwe hasła dotyczące Rosji, Izraela oraz UPA i Bandery.

"Pisowcy pytają...". Tusk reaguje na okrzyki kibiców

Do sprawy odniósł się za pomocą mediów społecznościowych premier Donald Tusk. "Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. »Donald matole…« przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła – zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł: »jazda z kur**mi«, »je**ć Izrael«, »policja je**na będzie« itp." – napisał szef rządu na platformie X.

twitter

Internauci szybko wytknęli Tuskowi, że jego narracja ma niewiele wspólnego z prawdą. "Ale to kolejny twój farmazon, bo to hasło ma kilkanaście lat, a nie wygrałeś w tym czasie żadnych wyborów w Polsce, mitomanie. Nawet w 2023 przegraliście, tyle że 10 różnych frakcji dało wam większość, ale w 2025 już Polacy pokazali ci miejsce w szeregu"; "Zaczynasz mieć problemy z pamięcią. Od 2012 kiedy to hasło się pojawiło nie wygrałeś żadnych wyborów. Wręcz przeciwnie" – czytamy.

Czytaj też:

Kompromitacja litewskich służb. Tak "zadbali" o bezpieczeństwo polskiego premiera