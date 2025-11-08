Ziobrę ma zatrzymać ABW. Współpracownik ministra zabrał głos

Prokuratura Krajowa poinformowała w piątek wieczorem o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów posłowi Zbigniewowi Ziobro.

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Marszałek Sejmu RP przekazał Prokuraturze Krajowej uchwały Sejmu zezwalające na pociągnięcie posła Zbigniewa Z. do odpowiedzialności karnej, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokurator wydał już postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Z. zarzutów popełnienia 26 przestępstw oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu" – napisał Dobrzyński na portalu X.

"Wykonanie tego postanowienia zostało powierzone funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać. CDN" – dodał.

Sejm uchylił immunitet Ziobry

28 października 2025 r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Zgoda w tej sprawie została wyrażona przez większość sejmową 7 listopada. W piątkowym głosowaniu większość sejmowa najpierw zdecydowała o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a później wyraziła zgodę na jego tymczasowe aresztowanie. Immunitet został uchylony w odniesieniu do wszystkich zarzutów, jakie prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości. Łącznie jest ich 26.

W głosowaniach wzięli udział wszyscy posłowie KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Nieobecnych było dziewięciu posłów PiS, trzech z Konfederacji oraz jeden z koła Republikanie. Przeciw głosowało PiS oraz posłowie kół Republikanie i Konfederacji Korony Polskiej. Parlamentarzyści Konfederacji w zależności od głosowania i konkretnych osób byli za, przeciw, albo wstrzymywali się od głosu.

W toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zebrano dowody pozwalające na postawienie mu 26 zarzutów, dotyczących m.in. przekraczania uprawnień, niedopełniania obowiązków, ręcznego sterowania konkursami, dopuszczania do zawierania umów przez osoby nieuprawnione, tolerowania przyznawania środków organizacjom niespełniającym wymogów formalnych oraz ukrywania dokumentów – przekazała prokuratura. Działania te miały służyć osiąganiu korzyści politycznych i majątkowych oraz godziły w interes publiczny, twierdzą śledczy.

