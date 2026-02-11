Pierwsze takie spotkanie. Ważna narada liderów koalicji

O zaplanowanym na środowy wieczór spotkaniu informują Tvn24.pl i Polsat News. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy tych mediów, wezmą w nim udział szefowie wszystkich partii wchodzących w skład koalicji rządzącej. Będzie to więc pierwsza narada z udziałem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako przewodniczącej Polski 2050.

Pierwsza narada liderów koalicji z Pełczyńską-Nałęcz jako szefową Polski 2050

Narada na się odbyć po zakończeniu zwołanego na godzinę 14.00 przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak donosi Tvn24.pl, liderzy mają spotkać się o godzinie 18.00 w willi premiera przy ulicy Parkowej albo w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wśród tematów, które mają poruszyć szefowie partii koalicyjnych są kwestie personale. Omówiona ma być kwestia teki wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. "Liderzy mają też poruszyć kwestię stabilności Polski 2050 i ustalić plan ustawowych działań na najbliższe miesiące" – wskazuje Polsat News. To jednak nie jedyne kwestie, jakich będzie dotyczyła narada. – Gdy są ważne tematy do omówienia, to liderzy się spotykają, a dzisiaj dużo się dzieje w temacie bezpieczeństwa – powiedział zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że wszelkie szczegóły spotkania i komunikat po spotkaniu, "jeżeli do takiego dojdzie", będą komunikować odpowiednie służby. – Proszę śledzić komunikaty CIR-u – zalecił polityk.

Wcześniej – Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę (11 lutego) posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z najgorętszych tematów ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Politycy będą także rozmawiać o programie SAFE i zaproszeniu Polski do Rady Pokoju, którą tworzy prezydent USA Donald Trump.

Czytaj też:

Kto zastąpi Kaczyńskiego na posiedzeniu RBN? Nieoficjalne informacjeCzytaj też:

To koniec Polski 2050? Posłowie mówią o odejściach, jest wniosek o odwołanieCzytaj też:

Szefowa Polski 2050 ujawnia, o czym chce rozmawiać na posiedzeniu RBN