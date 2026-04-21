Morawiecki porozumiał się z Kaczyńskim. Müller o nocnych ustaleniach

Piotr Müller poinformował w Porannej rozmowie na antenie RMF FM, że podczas poniedziałkowego spotkania Mateusz Morawiecki porozumiał się z Jarosławem Kaczyńskim.

Przełom po spotkaniu Morawiecki – Kaczyński?

Jak podkreślił, nocne ustalenia są "pozytywne", a "nieporozumienia komunikacyjne wewnątrz partii zostały wyjaśnione". Zgodnie z ustaleniami, wskazał, powołane przez byłego premiera stowarzyszenie Rozwój Plus będzie mogło działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości.

– Idziemy do przodu razem, również ze stowarzyszeniem. Chodzi o to, żebyśmy działali na rzecz silniejszego obozu Prawa i Sprawiedliwości i wygrali wybory – powiedział eurodeputowany.

Dopytywany, czy osoby zaangażowane w prace stowarzyszenia znajdą się na listach Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, Müller odparł: "Nie ma takiego ostrzeżenia, że się nie dostaną".

Polityk wyraził pogląd, że Jarosław Kaczyński był wprowadzony w błąd. Wyraził jednocześnie zadowolenie z powodu wyjaśnienia nieporozumień.

Czy w związku z zawartym porozumieniem były premier będzie wspierał kandydata PiS na premiera? Czy pojawi się na wiecach Przemysława Czarnka? Piotr Müller nie wykluczył takiego scenariusza. Podkreślił jednocześnie, że wspólne działania będą, bo właśnie po to zostało zawarte to porozumienie. Dalej europoseł porównał nieporozumienia w partii do sytuacji w rodzinie.

– W rodzinie zdarzają się czasami jakieś spory, zdarzają się napięcia i później, gdy już wszystko jest wyjaśnione, wracają uśmiechy. W związku z tym chyba każdy miał takie doświadczenie w swojej rodzinie – powiedział.

"Kto się lubi, ten się czubi"

Przypomnijmy, że o sukcesie spotkania Kaczyński – Morawiecki poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek europoseł Adam Bielan. W poście zamieszczonym na portalu X napisał: "Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi". Do wpisu załączył zdjęcie.

