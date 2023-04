Media: W PiS szykują nowy Polski Ład

PiS szykuje się do kampanii wyborczej. Według Onetu, obietnic ma być wiele. Serwis donosi, że propozycje przygotowane m.in. przez ministerstwa zostały zebrane i są przedmiotem politycznych konsultacji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

"Na polecenie samego premiera Morawieckiego tworzony ma być nowy Polski Ład, czyli zbiór zmian podatkowych podobnych do tych wprowadzonych z początkiem 2022 r., które w swoim założeniu miały na celu uproszczenie podatków, na których zyskać mieli w zasadzie wszyscy" – czytamy. Nowa wersja Polskiego Ładu ma być pozbawiona wad swojej poprzedniczki i stanowić prawdziwe ułatwienie dla przedsiębiorców.

– W paru miejscach na pewno tutaj dużo można by było poprawić – i stabilność, i regulacje, i przewidywalność tych regulacji to jest coś, co wymaga poprawy. […] System podatkowy wymaga daleko idącego uproszczenia. To jest na pewno coś, co jeszcze nas czeka. Mówię o tym, bo nie chcę, żeby powstało wrażenie, że przedstawiam tylko dobre strony, udane projekty, wielkie te dzieła, z których jestem dumny – mówił niedawno w Toruniu szef rządu.

Dyskusje o waloryzacji

Wiele emocji w PiS ma budzić temat 500+ i ewentualnej waloryzacji świadczenia. "Na zapleczu partyjnym ma toczyć się ostra dyskusja dotycząca podniesienia świadczenia 500 plus, którego – jak wynika z wewnętrznych badań – bardzo oczekują wyborcy partii władzy" – czytamy. W grze jest podniesienie świadczenia do 800 lub nawet 1 tys. zł.

Przeciwnikami podwyższania kwoty mają być minister finansów, minister rodziny, a także sam premier. Morawiecki ma być zwolennikiem modyfikacji przepisów i wprowadzenia kryterium dochodowego.

Tak czy inaczej, partia rządząca szykuje się do ostrej walki o trzecią kadencję. "Władza ma obiecać Polkom i Polakom wiele w zamian za wyborcze zwycięstwo, które jest obecnie celem numer jeden, a wszystkie działania zarówno sztabu wyborczego, jak i partyjnego aparatu oraz rządu mają być właśnie temu celowi w pełni podporządkowane" – podaje Onet.

