"New York Times": Trump zamierza zniszczyć Europę

Według nich "administracja Trumpa postrzega Europę nie tylko jako konkurenta, ale także jako zagrożenie ekonomiczne, a nawet ideologiczne".

Potwierdza to wypowiedź Trumpa o tym, że Unia Europejska powstała po to, by "wyrolować" Stany Zjednoczone, a także przemówienie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w którym skrytykował stan demokracji w państwach Starego Kontynentu.

– Nie ma wątpliwości, że intencją jest zniszczenie Europy, zaczynając od Ukrainy – powiedziała dziennikowi "New York Times" Nathalie Tocci, dyrektor włoskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Trump chce nałożyć cła na UE

W środę Trump oświadczył, że Waszyngton nie ma zamiaru oferować żadnych gwarancji bezpieczeństwa Kijowowi i że musi to zrobić Europa. Prezydent USA podkreślił, że Ukraina musi zapomnieć o swoich aspiracjach do członkostwa w NATO. Trump ogłosił również, że wkrótce wprowadzi 25-procentowe cła na towary importowane z Unii Europejskiej.

Wcześniej sekretarz obrony USA Pete Hegseth oświadczył, że "prezydent Trump nie pozwoli nikomu zrobić z Wujka Sama Wujka Frajera", podkreślając, że UE powinna wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obronę Starego Kontynentu.

Rubio wskazał sojuszników, którzy zagrażają NATO

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio stwierdził w wywiadzie dla Fox News, że zagrożeniem dla istnienia NATO są ci sojusznicy, którzy nie inwestują w wojsko. Jak dodał, chodzi o bogate kraje w Europie Zachodniej, takie jak Niemcy i Francja.

– Jedyne, co naraża NATO na ryzyko, to fakt, że mamy członków, którzy nie mają prawie żadnych armii lub których armie nie są zbyt skuteczne, ponieważ przez ostatnie 40 lat nie wydali na nie żadnych pieniędzy – powiedział Rubio.

– Są kraje, które wydają 1,5 procent, 1 procent swojej gospodarki, a my po prostu nie możemy tego dalej dotować. To niesprawiedliwe i nie do utrzymania – argumentował sekretarz stanu USA.

