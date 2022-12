Premier: W 2022 roku Polacy dali wyraz bezinteresownej życzliwości

Nagranie ze świątecznymi życzeniami premiera zostało opublikowane w piątek, 23 grudnia na portalu społecznościowym Twitter. W swoim wystąpieniu polityk nawiązał do pomocy, jakiej polscy obywatele udzielili ukraińskim uchodźcom wojennym po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji militarnej 24 lutego tego roku.

– Boże Narodzenie to czas bezinteresownej życzliwości. W 2022 roku Polacy dali temu wyraz jak żaden inny naród. Nasza niezwykła pomoc sąsiadom z Ukrainy to powód do dumy. Zdrowych, pełnych spokoju i pokoju świąt – powiedział Mateusz Morawiecki.

W załączonym filmiku widać zarówno polskie, jak i ukraińskie rodziny, które przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia oraz wymieniają się upominkami.

Świąteczne życzenia polskich polityków

W piątek, na dzień przed Wigilią, media społecznościowe obiegły klipy z życzeniami od polskich polityków. – Chciałem złożyć państwu życzenia, te świąteczne, osobiste. Zdrowia, pomyślności, szczęścia, dobrych, wesołych, błogosławionych świąt i wszystkiego dobrego w waszych rodzinach, w waszych środowiskach, w tym wszystkim, czym na co dzień żyjecie – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Ale także chciałem złożyć życzenia, które odnoszą się do naszej wspólnoty, naszego narodu, Polaków. Wierzę, że przyszły rok przyniesie pokój. Zwycięski pokój dla Ukrainy, zwycięski pokój dla wolności i demokracji – dodał.

Natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński złożył życzenia polskim służbom mundurowym. "Szczególne pozdrowienia przekazuję policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i służb specjalnych, którzy Święta spędzą na służbie, dziękując przy tym za ich codzienną pracę dla Polski" – napisał polityk.

