Woś: Tusk podpisał dokument, za co w przyszłości odpowie

DoRzeczy.pl: W Warszawie gościła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, która z jednej strony mówi, że Polska otrzyma środki z KPO, a z drugiej, że oczekuje konkretnych ustaw, żeby móc zamknąć procedurę z artykuł 7., wystosowaną przeciwko Polsce. O co w tym chodzi?

Michał Woś: Pani Jourova, jak przystało na eurokratkę, czyli na ludzi, którzy chcą zniszczyć polską suwerenność i zbudować państwo europejskie, wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, żeby to zrobić. Oni po to zainstalowali w Polsce Donalda Tuska, żeby kiwał głową i realizował wszystko, czego chcą, ale jednocześnie chcą mieć „na nich trzymanie”. Z jednej strony nie mogą wypłacić Polsce środków z KPO, bo nic się nie zmieniło, a z drugiej mówią wszystko, czego Tusk potrzebuje, po to, żeby ułatwić mu zadanie realizacji ich planu związanego z budową państwa europejskiego.

Całkiem przypadkiem wiceszefowa KE gościła w Polsce w czasie, w którym na wniosek premiera prokuratorem krajowym został Dariusz Korneluk, czyli człowiek, który zdaniem ekspertów nie mógł zostać powołany na to stanowisku. Kto jest ostatecznie prokuratorem krajowym?

Prokuratorem Krajowym był i jest do czasu aż prezydent Andrzej Duda nie wyrazi zgody na jego odwołanie, pan prokurator Dariusz Barski. Opinia prawna czy „bodnaryzacja prawa”, która nastąpiła, została oceniona przez sądy, w tym przez Sąd Administracyjny, który wskazał, że podstawa prawna, którą zastosował pan Bodnar nie miała charakteru przejściowego. Zatem powołują dziś uzurpatorów, neo-prokuratorów. Jednak mamy w tym wszystkim jedną dobrą wiadomość dla Polaków. Powstał dokument, który podpisał bezpośrednio Donald Tusk. I to on będzie odpowiadał za łamanie prawa, czyli za udział w zamachu na konstytucyjne organy państwa, czyli z art. 128., który się nie przedawnia.

Czyli dziś w gabinecie prokuratora krajowego zasiada człowiek, który nie ma prawa tam być, a jego decyzje są nieważne?

Wprowadza to gigantyczny chaos, który jest prezentem dla przestępców. Każdy adwokat i radca prawny będzie badał sposób powołania oskarżyciela publicznego. Jeśli oskarżyciel będzie powołany przez uzurpatora, to adwokaci będą podważać to przed sądem. Zresztą już teraz to się dzieje. Sądy apelacyjne wypuszczają oskarżonych z uwagi na fakt, że zostali zatrzymani przez osoby nieuprawnione do bycia prokuratorami. Praca służb, wielu funkcjonariuszy pójdzie na marne.

