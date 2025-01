Problem z kampanią Hołowni. PSL nie chce płacić

Interia ustaliła, że temat pieniędzy wywołał "zgrzyt w Trzeciej Drodze". Klimczak stwierdził w rozmowie z Polsat News, że decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła.

Polityk podkreślił, że Szymon Hołownia jest wspólnym kandydatem Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc koszty kampanii muszą być "inaczej rozłożone".

– Adam Jarubas czy Władysław Kosiniak-Kamysz to byli kandydaci tylko PSL. Chciałbym podkreślić, że to jest nasz wspólny kandydat, to nie jest kandydat popierany przez PSL. To jest wspólny kandydat naszego podmiotu politycznego – Trzeciej Drogi – mówił.

Minister dodał, że decyzję podejmie prezes PSL, jednocześnie zapewnił, że PSL udzieli "każdego rodzaju wsparcia" Szymonowi Hołowni. – To ile pieniędzy możemy przeznaczyć na naszą wspólną kampanię, to jest kwestia indywidualna, techniczna, ja nie robiłbym wokół tego wielkiego zagadnienia, bo tam nie ma konfliktu – stwierdził.

– Pieniądze to nie wszystko. Pieniądze pomagają w kampanii wyborczej, ale na pewno nie odgrywają wiodącej roli – ocenia.

Kiepskie notowania Hołowni

W grudniu marszałek Sejmu poinformował, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Oznacza to, że ewentualna druga tura głosowania wypadnie 1 czerwca.

Tymczasem notowania samego Hołowni od wielu tygodni regularnie spadają. Na czele wyścigu uplasowali się Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki, którzy mają niemal gwarantowane wejście do drugiej tury. Niezłą pozycję wypracował również Sławomir Mentzen, któremu większość sondaży daje trzecie miejsce z poparciem sięgającym – w zależności od sondażu – kilkunastu procent. Hołownia zajmuje dopiero czwarte miejsce, a jego notowania nie przekraczają 10 proc.

Lista kandydatów w wyborach prezydenckich już jest dość długa. Dotychczas swój start zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski), Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa), Adrian Zandberg (Razem), Katarzyna Cichos (Platforma Rozwoju Polski), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero), a także była poseł i europoseł prof. Joanna Senyszyn.

