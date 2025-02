Nawrocki: Chętnie zaproszę Mentzena

Z sondaży wynika, że spośród wielu kandydatów na prezydenta w stawce liczą są właściwie trzy nazwiska: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Taka jest obecnie kolejność we wszystkich ankietach.

Na konferencji prasowej w Kłobucku Nawrocki został zapytany, czy jeśli to Mentzen wejdzie do drugiej tury, to będzie mógł liczyć na jego poparcie.

Nawrocki liczy na poparcie w drugiej turze

Kandydat popierany przez PiS nie odpowiedział, czy w takiej sytuacji poprze kandydata Konfederacji. – Ja będę liczył na poparcie Sławomira Mentzena w drugiej turze i mam nadzieję, że mogę liczyć na poparcie Sławomira Mentzena w drugiej turze wyborów, o ile do niej dojdzie, bo zamierzam zwyciężać w I turze – powiedział Nawrocki.

– Sławomir Mentzen dużo mówi o obniżeniu podatków, jeszcze żadnego nie obniżył, więc wydaje mi się, że gdy zostanę prezydentem RP, to z chęcią zaproszę Sławomira Mentzena do wspólnego obniżania podatków w Polsce – dodał.

– Spotykam się z Polkami, Polakami, na tym się skupiam. Zostawiam specjalistom od sondaży komentarze – oznajmił, pytany czy nie obawia się o kłopoty z wejściem do drugiej tury, – Wykonuję swoją pracę z wielką przyjemnością i wielką nadzieją, a nawet z odrobiną pewności, że zostanę prezydentem RP – powiedział.

Mentzen o podatkach

Sławomir Mentzen zapewnił, że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki. Konfederacja konsekwentnie wzywa do obniżenia i uproszczenia podatków. Jest to jeden z najważniejszych punktów jej programu. Postulat ten głosił w poprzedniej kampanii prezydenckiej Krzysztof Bosak.

Nawrocki zapowiedział na razie, że chce obniżenia VAT-u na żywność z 5 proc. do zera, zaś VAT-u na energię elektryczną i na gaz z 23 proc. do 8 proc. Podobnie jak Mentzen, opowiada się przeciwko wdrażaniu w Polsce Zielonego Ładu UE. Prezes IPN podkreśla w swoich przemówieniach, że chce postawić na rozwój Polski lokalnej.

Konwencja programowa

Więcej o jego poglądach na podatki i gospodarkę Karola Nawrockiego dowiemy się prawdopodobnie w niedzielę 2 marca, kiedy odbędzie się konwencja programowa. Jej tytuł to "Polska sferą normalności. Budujmy wspólnie: bezpieczeństwo, rozwój, dobrobyt!".

