Decyzja Hołowni to za mało? "Naszych wyborców trzeba przekonać"

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów głosowania kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,36 proc. głosów, a kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki – 29,54 proc. głosów. Taki wynik oznacza, że obaj politycy znajdą się w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Z nowego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że Karol Nawrocki wygrywa w drugiej turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim. "Po zakończeniu pierwszej tury wyborów prezydenckich OGB prezentuje sondaż II tury z 16 maja 2025 roku. Wyniki pokazują, jak kształtuje się poparcie dla kandydatów przed decydującym starciem 1 czerwca" – czytamy w komunikacie OGB. Z badania wynika, że w drugiej turze Karol Nawrocki wygrywa z wynikiem 51,5 proc. Rafał Trzaskowski może liczyć na 48,5 proc. głosów wyborców.

Pełczyńska-Nałęcz: Mam nadzieję, że wygra Trzaskowski

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyznała w rozmowie z Polsat News, że popiera kandydata Koalicji Obywatelskiej.

– Ja stawiam na Rafała Trzaskowskiego, popieram, sekunduję, mam nadzieję, że wygra – powiedziała wiceprzewodnicząca Polski 2050.

– Naszą rolą jest powiedzieć „popieramy”, natomiast naszych wyborców trzeba przekonać, a trzeba ich przekonać tymi rzeczami, które są dla naszych wyborców ważne i my bardzo jasno te rzeczy panu Rafałowi Trzaskowskiemu powiedzieliśmy – zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Minister odniosła się również do obietnic wyborczych.

– Jeśli chodzi o kredyt 0 proc., powiedział, że nie podpisze, jeśli chodzi o budownictwo społeczne, powiedział, że popiera, natomiast ja podniosę sprawę, że nie wystarczy popierać, trzeba zapewnić pieniądze na to, a dzisiaj te pieniądze nie idą (…) są też inne ważne rzeczy, takie jak ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami – podkreśliła wiceszefowa Polski 2050.

Hołownia udzielił poparcia Trzaskowskiemu

Szymon Hołownia już w niedzielę wieczorem przekazał swoje poparcie Rafałowi Trzaskowskiemu.

Kandydat Trzeciej Drogi uzyskał w wyborach prezydenckich 4,9 proc. poparcia. W roku 2020 zdobył zdecydowanie więcej, bo 13,87 proc. głosów.

Podczas swojego wystąpienia w niedzielę wieczorem lider Polski 2050 wezwał sympatyków do wsparcia Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów. – Chcę powiedzieć ze swojej strony – i wierzę, że taką decyzję podejmie też nasze środowisko polityczne – że musimy w tej II turze dać szansę Rafałowi Trzaskowskiemu. Musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, bez żadnych wątpliwości: "Rafał, chcemy ci dać tę szansę" – apelował.

Następnie marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do kandydata KO. – Przed tobą dwa tygodnie bardzo ciężkiej pracy, żeby pokazać, że rzeczywiście chcesz jednoczyć Polskę, a nie tylko, żeby PO wygrała wybory. To dzisiaj olbrzymie zadanie, które stoi przed kandydatem, który wszedł decyzją ludzi do II tury – mówił.

Czytaj też:

Hołownia odejdzie z polityki? "Zmęczony i sfrustrowany"Czytaj też:

Trzaskowski wygra? Schetyna: Nie jestem pewien