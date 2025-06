Kaczyński chwali Stanowskiego. "Odegrał dobrą rolę"

Jarosław Kaczyński był gościem "Magazynu Anity Gargas". W czasie rozmowy prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił zwycięską kampanię Karola Nawrockiego oraz wspominał wieczór wyborczy. Mówił także o propozycji rządu technicznego i szansach na przedterminowe wybory parlamentarne.

– W tej chwili wszystkie opcje są otwarte. Widać jedno: odpowiedzią na przegraną Tuska jest próba konsolidacji i gdyby pani była na co dzień w naszym środowisku, to pani by nie jeden raz słyszała od różnych ludzi, ale także ode mnie, że to bardzo prawdopodobna reakcja na przegraną – zwrócił się do Anity Gargas lider PiS.

Kaczyński o Stanowskim: Odegrał dobrą rolę w tych wyborach

Podczas rozmowy Jarosław Kaczyński zwrócił także uwagę, że "dobrą rolę" w tegorocznych wyborach prezydenckich odegrał założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski. Dziennikarz uzyskał w pierwszej turze wyborów prezydenckich 243 467 głosów (1,24 proc.). Stanowski deklarował, że jego celem nie jest zostać prezydentem i apelował, by na niego nie głosować. Wystartował w wyborach, żeby pokazać swoim widzom, jak wygląda kampania "od kuchni" i wziąć udział w debacie prezydenckiej w TVP.

Według badań exit poll firmy Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, 51,2 proc. wyborców Stanowskiego oddało głos w drugiej turze na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, zaś 48,8 proc. na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.

– Uważam, że rozmaitość tych programów w internecie jest ogromną wartością i przyczyniła się do naszego sukcesu – skomentował Jarosław Kaczyński w rozmowie z Anitą Gargas. – Pan Stanowski odegrał w tych wyborach naprawdę dobrą rolę, bo pokazywał niepowagę tego wszystkiego, co się w tej chwili w Polsce dzieje, a ta niepowaga obciąża w ogromnej mierze właśnie ten rząd – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

