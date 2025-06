Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprzecza, że Pekin dostarczał broń przynajmniej jednej stronie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Chiny oskarżyły NATO o dezinformację, donosi Reuters.

Należy zauważyć, że Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte przed spotkaniem z przywódcami świata na szczycie Sojuszu w Hadze oświadczył, że Chiny wspierają jedną ze stron w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

– Biorąc pod uwagę nasze długoterminowe zagrożenie ze strony Rosji, a także ogromne wzmocnienie sił zbrojnych w Chinach i fakt, że Korea Północna, Chiny i Iran wspierają wysiłki militarne na Ukrainie, naprawdę ważne jest, abyśmy wydali więcej. To będzie więc najważniejszy punkt programu – powiedział Rutte.

Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun nazwał słowa Sekretarza Generalnego NATO "oszczerstwem”. Według niego Sojusz zniekształca informacje o rozbudowie sił militarnych Pekinu.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Chiny dostarczają Rosji proch i artylerię. Według niego, potwierdzają to służby wywiadowcze i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Zełenski poinformował również, że przedstawiciele Chin zajmują się produkcją części broni na terenie Rosji.

Chiny wspierają Rosję

Pod koniec maja szef wywiadu zagranicznego Ukrainy (SZRU) Ołeh Iwaszczenko potwierdził, że posiada informacje, że Chiny dostarczają wszelkie niezbędne komponenty "bezpośrednio do przedsiębiorstw o przeznaczeniu wojskowym". – Potwierdzono współpracę 20 fabryk ze stroną chińską – powiedział w rozmowie z agencją Ukrinform.

– Posiadamy potwierdzone dane dotyczące 20 rosyjskich zakładów – zaznaczył szef SZRU. Według Iwaszczenki w latach 2024-2025 odnotowano co najmniej pięć przypadków współpracy z Chinami w branży lotniczej – dotyczy to sprzętu, części zamiennych, dokumentacji. – W sześciu przypadkach były to duże dostawy specjalistycznych chemikaliów – dodał.

– Na początku 2025 roku 80 proc. krytycznej elektroniki wykorzystywanej w rosyjskich dronach pochodziło z Chin. Przy tym doszło do fałszywych oznaczeń, oszustw w nazwach oraz działania firm pośredników, przez które trafia wszystko, co niezbędne do produkcji mikroelektroniki – stwierdził szef ukraińskiego.

