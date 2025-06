Nawrocki potwierdza. "Będzie odpowiadał za sprawy międzynarodowe"

– 99 proc. składu Kancelarii mam. Ten jeden procent – jest czterech kandydatów – trzech polityków, jeden spoza – na szefa Kancelarii – powiedział Nawrocki w Polsat News.

Prezydent-elekt potwierdził jednak nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za sprawy międzynarodowe: – Jutro mam spotkanie z Sekretarzem Generalnym NATO, będzie mi towarzyszył Marci Przydacz, który w Kancelarii Prezydenta będzie odpowiadał za sprawy międzynarodowe

Jednocześnie prezydent-elekt wskazał, że nigdy nie rozważał powołania na stanowisko szefa BBN Tomasza Szatkowskiego. Zaznaczył, że ma już podjął decyzję w tym zakresie, ale nie jeszcze jej nie ujawni. Przekazał także, że do współpracy zaprosił ministra Wojciecha Kolarskiego, który jest członkiem Kancelarii Andrzeja Dudy

Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na Prezydenta RP 6 sierpnia. Złoży wówczas przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, Nawrocki wygrał drugą turę wyborów 1 czerwca i otrzymał 10 606 877 głosów.

Jego kontrkandydat – Rafał Trzaskowski uzyskał 10 237 286 głosów. Obecnie Sąd Najwyższy rozpatruje protesty wyborcze. Decyzję w sprawie ważności wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podejmie we wtorek 1 lipca.

"To mu powiedziałem". Czarnek szczerze o relacjach z Nawrockim

Szefem gabinetu przyszłego prezydenta będzie szef sztabu jego kampanii wyborczej Paweł Szefernaker. Z kolei rzecznikiem prasowym głowy państwa zostanie Rafał Leśkiewicz, dotychczasowy rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. W przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia, że szefem Kancelarii Prezydenta RP zostanie były minister edukacji i nauki, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Sam zainteresowany nie wyklucza takiego scenariusza, jednak podkreśla, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Czarnek odniósł się do sprawy na kanale "Otwarta Konserwa" w serwisie YouTube. Przy okazji zdradził, jakie relacje łączą go z prezydentem elektem.

– Mogę zapewnić co do jednego. Bez względu na to, czy będę w kancelarii prezydenta Nawrockiego, czy będę dalej w ławach opozycyjnych w Sejmie, to będę jednym z najbliższych współpracowników w ogóle pana prezydenta, bo się strasznie lubimy – oświadczył były minister.

Podkreślił, że między nim a Nawrockim jest chemia, że nadają na tych samych falach.

