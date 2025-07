Warzecha o słowach Tuska: Rząd próbuje wprowadzić blokadę informacyjną

Na wspólnej konferencji po spotkaniu z premierem Holandii Dickiem Schoofem polski premier odniósł się do obowiązujących od północy tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą.

Premier wskazał, że na granicy z Niemcami wszystkie przejścia graniczne stały się obiektami infrastruktury krytycznej, co znaczy, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie.

Warzecha: Stłuczenie termometru

Wystąpienia premiera komentuje Łukasz Warzecha. "To oczywista próba wprowadzenia blokady informacyjnej. Czyli stłuczenia termometru. Przypominam, że gdy podobne reguły wprowadzał na wschodzie PiS, Koalicja Obywatelska grzmiała o naruszeniu wolności" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

Warzecha dodał, że nadal czeka na odpowiedź Polskiej Policji w sprawie podstawy prawnej zakazu lotów dronami. "Policja to sobie może zakazać kolczyków w nosie swoich funkcjonariuszy, a taki zakaz musi mieć formę rozporządzenia. Opartego na innym, stosownym przepisie" – wskazuje.

Publicysta dodaje, że konfrontacyjny kurs premiera wobec aktywistów z Ruchu Obrony Granic "to oczywiście samobój". "Gdyby rząd myślał i działał samodzielnie, a nie pod presją z Berlina, toby wciągnął ROG do współpracy. I jeszcze by na tym sondażowo zyskał" – ocenia.

Tusk uderza w Ruch Obrony Granic

Premier Tusk zapowiedział, że funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji "mają jasne polecenie twardego reagowania na każdą próbę zakłócenia kontroli granicznej". Szczególnie podszywanie się pod służby państwowe i utrudnianie czynności ma być surowo karane. – Będą to i mandaty, ale i jak będzie trzeba, także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania. Dotyczy to także zakazanych lotów prywatnych dronów – mówił.

– Państwo polskie poradzi sobie na naszych granicach i próby samowolnego działania na polskich granicach będą eliminowane – deklarował.

