Poseł Konfederacji: Mamy otwarte kanały rozmowy. Także z Platformą

Ostatnie sondaże pokazują, że po najbliższych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja będą mogły zdobyć większość sejmową i stworzyć koalicyjny rząd.

– Jabłka czasami nie spadają z drzewa, trzeba tą jabłonią potrząsnąć. My jako partia opozycyjna próbujemy wskazywać na błędy obecnego rządu. Staramy się wskazywać na mocne strony Konfederacji. Z bardzo wielkim zaangażowaniem i z wielką rozwagą przygotowujemy się – wierzymy głęboko – do nowej roli. Czym innym jest byciem w opozycji, a czym innym jest możliwość natychmiastowego wprowadzenia swojego programu wyborczego. Wiemy, że będziemy mieć jedną szansę na tysiąc, żeby to zrobić. Konfederacja jest jedyną alternatywą wobec PO-PiS-u i jeżeli nie zrealizujemy skutecznie naszego programu, to Polacy stracą nadzieję, że w Polsce zmiana w ogóle jest możliwa – mówił w programie "Graffiti" w Polsat News Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji. – Robimy wszystko, żeby być gotowi na moment przejęcia władzy – przekonywał.

Rola Konfederacji. Płaczek: Jesteśmy po to, żeby rozbić duopol

– Możecie nas państwo traktować jako partię, która chce być senior partnerem. To znaczy, że nie chcemy być przybudówką żadnej innej partii. Jesteśmy świadomi tego, co się działo po roku '89 w Polsce. Chcemy być partią, która nie będzie kopiować błędu innych partii w ostatnich 20 latach. Chcemy być wiarygodnym, silnym partnerem i głosem swoich wyborców – powiedział Płaczek.

Czy realna jest koalicja Konfederacji z Platformą Obywatelską? – Mamy otwarte kanały rozmowy, także z Platformą. Wystarczy zauważyć, z kim w ostatnim czasie spotykam się jako szef klubu poselskiego, podobnie Sławomir Mentzen czy Krzysztof Bosak jako liderzy ugrupowania – oznajmił poseł Grzegorz Płaczek. – Nie zamykamy się na jedno środowisko, mimo tego, że największa partia opozycyjna robi wszystko, by nas do nich przyklejać. Raczej stoimy na stanowisku, że widzimy błędu obu partii i jesteśmy po to, żeby rozbić duopol, a nie żeby do kogoś się uśmiechać – stwierdził polityk.

