Sondaż: KO i PiS idą łeb w łeb. Jedna partia "systematycznie" zyskuje poparcie

Według najnowszego sondażu Opinia24, którego wyniki opublikował portal rmf24.pl, gotowość do udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało aż 76 proc. respondentów, w tym 55 proc. "zdecydowanie", a 21 proc. "raczej".

Przeciwnego zdania było 18 proc. badanych (10 proc. "zdecydowanie nie", 8 proc. "raczej nie"). Natomiast 6 proc. ankietowanych nie potrafiło określić się w tej kwestii.

Najnowszy sondaż. Ta partia zyskała najwięcej

W lipcowym sondażu Opinia24 największym poparciem cieszyła się Koalicja Obywatelska – 29,3 proc. Tuż za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość – 29,2 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja – 14,9 proc.

Dalej: Konfederacja Korony Polskiej – 5,6 proc. poparcia, Nowa Lewica – 5 proc., Polska 2050 – 4,7 proc., partia Razem – 3,9 proc, PSL – 1,8 proc. Opcję "inna partia" wskazało 0,4 proc. uczestników badania. Z kolei 5,2 proc. pytanych odpowiedziało: "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-9 lipca 2025 roku na reprezentatywnej próbie N=1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Wykorzystano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z wywiadami internetowymi (CAWI).

– KO i PiS idą łeb w łeb, podczas gdy Konfederacja od trzech miesięcy systematycznie zyskuje. Rozpad Trzeciej Drogi oznaczałby, że ani Polska 2050, ani PSL nie przekroczyłyby progu wyborczego, co uniemożliwiłoby rządzącej koalicji uzyskanie większości – wskazała Urszula Krassowska, dyrektor badań społecznych w Opinia24.

RMF 24 przedstawiło również trend preferencji partyjnych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy (lipiec 2024 – lipiec 2025). KO utrzymywała poparcie w przedziale 28-35 proc., osiągając najwyższy wynik – 34,8 proc. – w marcu 2025. Poparcie dla PiS wahało się między 27 a 33,3 proc. Konfederacja "systematycznie" zwiększała swój elektorat – z 12,2 proc. w październiku 2024 do 14,9 proc. w lipcu 2025. Nowa Lewica spadła z 9,1 proc. we wrześniu 2024 do 5,6 proc. w lipcu 2025.

Czytaj też:

"Zamiast medialnych clickbaitów – fakty". Polska 2050 wydała komunikatCzytaj też:

Poseł Polski 2050 zawieszony. "Właśnie przeczytałem SMS"