Wicepremier grozi Braunowi. "Jego miejsce jest w celi"

Wicepremier zaznaczył, że z ostatnich działań Grzegorza Brauna oraz Roberta Bąkiewicza cieszy się rosyjskie GRU. Potwierdził, że – zgodnie z zapowiedzią rzecznika rządu Adama Szłapki – sprawą Roberta Bąkiewicza powinna zająć się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– Trzeba sprawdzić, czy Bąkiewicz działa na zlecenie rosyjskich służb – dodał w "Expressie Biedrzyckiej" w "Super Expressie". Chodzi zarówno o kierowany przez Roberta Bąkiewicza, samozwańczy "Ruch Obrony Granic", jak i ostatnie, wycelowane w Straż Graniczną, dezinformujące wpisy w sieci.

Gawkowski: Biskupi mówią głupoty

Polityk nawiązał także do sobotnich wydarzeń na Jasnej Górze i antyimigranckich oraz krytycznych wobec rządu wypowiedzi duchownych. Mowa między innymi o słowach biskupa Wiesława Meringa, który powiedział: "rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców". Gawkowski skomentował wprost: "biskupi mówią głupoty" i przyznał, że czuje się przez nich "spoliczkowany".

Szef resortu cyfryzacji komentował także ostatnie zachowania Szymona Hołowni i potwierdził, że źródłem przecieku ws. spotkania Marszałka Sejmu z politykami PiS Był Adam Bielan. – Moje zaufanie do Szymona Hołowni jest wygięte jak pręt – przyznał. "PiS Szymona Hołownię spoliczkował" – dodał.



Dopytywany o rekonstrukcję rządu i kwestię własnego stanowiska prosił, by czekać na informacje przekazane przez premiera. Przyznał natomiast, iż z Donaldem Tuskiem rozmawia często, a premier ma "doceniać kwestię cyfryzacji", co pozwala przypuszczać, że nie straci on stanowiska w rządzie.

Braun wywołał skandal

Przypomnijmy, że w czwartek Radio Wnet przerwało wywiad z Grzegorzem Braunem po tym jak ten stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". – Kto o tym mówi, ten zostanie oskarżony o straszne rzeczy, odsądzony od czci i wiary – dodał.

Europoseł przekonywał też, że Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje "przekaz pseudohistoryczny" i rzekomo uniemożliwia badanie komór gazowych.

– Są pewne granice, dziękuję bardzo za rozmowę – powiedział prowadzący audycję dziennikarz Łukasz Jankowski i zakończył połączenie.

