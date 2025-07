Ukraina apeluje do Polski: "Samo podrywanie myśliwców to za mało"

W swoim wpisie na Facebooku, odnoszącym się do rosyjskiego ataku dronów na fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy, Kondratiuk podkreśliła, że "samo podrywanie myśliwców w powietrze podczas kolejnego rosyjskiego ataku to za mało". Jak przekazała "Rzeczpospolita", Kondratiuk zaapelowała o stworzenie "niezawodnej tarczy powietrznej", przynajmniej nad zachodnią Ukrainą, argumentując, że to również kwestia bezpieczeństwa polskich firm i instytucji działających na terytorium Ukrainy.

Celowy atak

Rosyjskie drony zaatakowały fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy na Ukrainie, powodując obrażenia u kilku osób, w tym dwóch ciężko poparzonych. Jak poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, atak był celowy i przeprowadzony z trzech kierunków. Grupa Barlinek to polska firma będąca jednym z największych producentów warstwowych podłóg drewnianych na świecie. Jej zakład w Winnicy zajmuje się produkcją deski barlineckiej.

To kolejny przypadek rosyjskiego ataku na cele związane z Polską – wcześniej, na początku lipca, uszkodzony został budynek wydziału konsularnego polskiej ambasady w Kijowie podczas zmasowanego nalotu, w którym zginęła jedna osoba, a ponad 20 zostało rannych.

Amerykańska pomoc w drodze

Na początku tygodnia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił plan sprzedaży broni o wartości 10 miliardów dolarów krajom NATO, które następnie przekażą ją Ukrainie w ramach nowego programu wsparcia wojskowego. Inicjatywa ma na celu obejście bezpośredniego transferu broni z USA do Ukrainy, co z kolei ma być związane z uniknięciem przez Trumpa oskarżeń o złamanie przedwyborczych obietnic ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w konflikt.

W ramach pomocy Ukraina ma otrzymać m.in. systemy obrony powietrznej Patriot, pociski rakietowe i artyleryjskie, w tym dalekiego zasięgu. Część z 17 planowanych baterii Patriot ma zostać dostarczona w najbliższych dniach. USA pokryją koszty produkcji nowej broni, natomiast zapłacą za nią sojusznicy z Europy.

