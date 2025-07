"Co mnie obchodzi, co biedni ludzie myślą". Morawiecki: Elity już nawet nie udają

We wtorek w programie "Punkt widzenia Jankowskiego" w Polsat News wystąpił dr Przemysław Witkowski, politolog, publicysta związany m.in. z "Krytyką Polityczną", były doradca ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, a obecnie wicedyrektor Instytutu Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza (dawnego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej Dmowskiego i Paderewskiego).

Rozmowa dotyczyła polityki migracyjnej.

Arogancja lewicowych "elit"

– Czy pana zdaniem to jest w porządku, że Niemcy nam podrzucają migrantów? – zapytał prowadzący Grzegorz Jankowski. – Nie śledzę liczb. (...) To nie jest podrzucanie, tylko mamy prawo unijne, które mówi, że osoby, które dostały się na teren Unii Europejskiej w danym kraju, mają w tym kraju wystąpić o azyl, a nie w kraju typu Niemcy. I jest to legalne – powiedział dr Witkowski.

– Pan w ogóle nie ma pojęcia o życiu. Dr Kusznieruk opowiadał coś takiego: Niemcy łapią migranta, który nie ma dokumentów. Pytają się go, skąd przybył. Potem "na oko" wbijają mu wiek i to, że przybył z Polski. I mamy obowiązek go przyjąć – zauważył Jankowski. – Zachęcam do zmiany prawa unijnego – stwierdził publicysta "Krytyki Politycznej".

– Oglądają teraz pana ludzie. Jest pan przedstawicielem warszawskich "elit". Nasi widzowie myślą sobie w ten sposób: ale pan jest oderwany od rzeczywistości – zwrócił uwagę Jankowski. – Ale co mnie obchodzi, co biedni ludzie myślą? – wykrzyczał dr Witkowski. – Ale to nie są biedni ludzie. To są pana współobywatele. Nie może pan tak mówić, że są biednymi ludźmi, drogi doktorze, bo to jest pogarda dla tych ludzi – tłumaczył prowadzący.

Słowa Witkowskiego wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. Głos zabrał m.in. były premier Mateusz Morawiecki. "»Co mnie obchodzi, co biedni ludzie myślą«. Elity już nawet nie udają, że gardzą zwykłymi Polakami. Chcą wpuszczenia do Polski nielegalnych imigrantów" – napisał na platformie X.

