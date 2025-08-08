"Radzę wyjąć kij". Zajączkowska odpowiada posłance PiS

W środę w Sejmie odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Nowa głowa państwa przejęła również zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

O to, jaka będzie prezydentura Nawrockiego została zapytana na antenie Polsat News Ewa Zajączkowska-Hernik. – To się jeszcze się okaże – powiedziała europosłanka Konfederacji.

– Mogę powiedzieć, że pewna nowa nadzieja jest. Samo wydarzenie było bardzo podniosłe i wzruszające. Jeśli tak wyglądać ma zaprzysiężenie prezydenta, to mamy być z czego dumni – stwierdziła.

Zapytana o to, dlaczego na zaprzysiężeniu nowej głowy państwa nie było Sławomira Mentzena, odpowiedziała: "Z mojej wiedzy wynika, że były to sprawy czysto osobiste. To nie był żaden gest wrogości".

Mem z Nawrockim. Zajączkowska-Hernik odpowiada Patkowskiej

Prowadzący zapytał eurodeputowaną również o mem opublikowany na profilu Kancelarii Mentzen w mediach społecznościowych. Widać na nim samochód na klatce schodowej, konia na balkonie i moment zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Zdjęcia zostały opatrzone podpisem: "Jak on się tam znalazł?". Wpis wywołał wielkie emocje. Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska stwierdziła, że jest nim oburzona. "To jest ta poważna propozycja dla prawicowych wyborców?" – zapytała.

twitter

– Radzę wyjąć kij z pewnej części ciała. Kancelaria Mentzen publikuje rożne memy, także o sobie. To rodzaj sarkastycznego poczucia humoru – odpowiedziała Zajączkowska-Hernik.

Jak zaznaczyła polityk Konfederacji, na samym początku kampanii wyborczej nikt nie przypuszczał, że Karol Nawrocki zostanie nową głową państwa. – Raczej sądzono, że to Rafał Trzaskowski będzie prezydentem. Okazało się zupełnie inaczej – stwierdziła.

Europosłanka Konfederacji: To bardzo przeszkadza Kaczyńskiemu

Ewa Zajączkowska-Hernik odniosła się również do relacji Konfederacji z PiS.

– Na prawo od PiS pojawia się nowe silne ugrupowanie. Bardzo przeszkadza to Kaczyńskiemu. Sama jestem ciekawa, jaka będzie rola Nawrockiego. Jeśli rozegra to w sposób właściwi, jest szansa na zbudowanie silnego ośrodka politycznego – powiedziała europosłanka.

Jak zaznaczyła, po prawej stronie sceny politycznej zauważalna jest zmiana pokoleniowa, z czego Zajączkowska-Hernik nie kryje satysfakcji.

– PiS ma problem. Szczególnie wierchuszka partii. Kaczyński chciałby bardzo zgładzić wręcz politycznie Konfederację – stwierdziła deputowana do PE. – Po przyszłych wyborach może być tak, że bez Konfederacji nie będzie możliwe utworzenie rządu. Dlatego byłabym bardziej powściągliwa – dodała.

