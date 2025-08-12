"Czego nie rozumiecie?". Tusk wbija szpilę Nawrockiemu

Trwają spekulacje, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze tzw. ustawę wiatrakową, która oprócz liberalizowania zasad inwestycji w wiatraki na lądzie mrozi też ceny prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku. Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla, że Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji i dodał, że należy "poważnie zastanowić nad tym, jak rozwiązać ten problem".

Wszystko wskazuje na to, że prezydent Nawrocki zdecyduje się jednak zawetować kontrowersyjną ustawę. Premier Tusk skomentował sytuację w mediach społecznościowych. Jego zdaniem głowa państwa blokuje Polakom niski prąd.

"Prezydent Nawrocki obiecał tani prąd i w związku z tym postanowił zawetować ustawę gwarantującą… tani prąd. Czego nie rozumiecie?" – napisał szef rządu na portalu X.

Ustawa wiatrakowa

Zgodnie z przyjętymi przez parlament przepisami cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pozostanie zamrożona na poziomie 500 zł/MWh do końca 2025 r. Inaczej mrożenie obowiązywałoby tylko do końca września, a od października ceny energii byłyby rozliczane według taryf operatorów, co oznaczałoby podwyżki rachunków.

Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej, że doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu.

Minister energii Miłosz Motyka, a także przedstawiciele organizacji branżowych oraz zrzeszających przedsiębiorców zaapelowali do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie tzw. ustawy odległościowej, odblokowującej potencjał lądowej energetyki wiatrowej, a jednocześnie przedłużającej mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych na IV kwartał 2025 r.

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz podkreślił, że komponent dotyczący mrożenia cen energii jest dla prezydenta "rzeczą oczywistą", ale włączenie go do zapisów z kontrowersyjnej ustawy wiatrakowej stawia prezydenta w "niezręcznej sytuacji".

