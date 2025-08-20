Jak podaje agencja Bloomberg, powołując się na swoje źródła, gwarancje bezpieczeństwa w stylu NATO, o których dyskutują zachodni partnerzy Kijowa, w rzeczywistości nie będą obejmować bezpośredniego zobowiązania się krajów europejskich do obrony Ukrainy.

Opcja "na wzór NATO” faktycznie zobowiązywałaby kraje, które podpisały dwustronne umowy z Ukrainą, do "omówienia” w ciągu 24 godzin, czy udzielić Ukrainie wsparcia wojskowego, jeśli Rosja ponownie ją zaatakuje.

Według źródeł, to wsparcie wojskowe mogłoby obejmować zapewnienie Kijowowi "szybkiego i trwałego wsparcia obronnego” (prawdopodobnie broni), pomocy gospodarczej, "wzmocnienia ukraińskich sił zbrojnych” oraz nałożenie nowych sankcji na Rosję. Nie jest jednak jasne, czy wsparcie to obejmowałoby wysłanie zagranicznych wojsk na pomoc Ukrainie.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Na początku swojej drugiej kadencji Donald Trump nie chciał udzielać powojennych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie, a nawet krajom europejskim, które same mogłyby stać się takimi gwarantami. Jednak w ostatnich dniach prezydent USA zmienił zdanie i stwierdził, że Ameryka może udzielać pewnych gwarancji. Jego warunkiem jest jednak, aby gwarancje te nie były bezpośrednio związane z NATO jako organizacją.

Według niepotwierdzonych oficjalnych informacji, Stany Zjednoczone i Europa mogą udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa podobnych do "artykułu 5 NATO”, ale bez przystępowania do Sojuszu. Politolog Witalij Kułyk zauważa jednak, że w rzeczywistości obietnice nie są tak ważne, jak gotowość do ich spełnienia. Według niego, jeśli partnerzy nie będą chcieli rzeczywiście stanąć w obronie Ukrainy, będzie to jedynie powtórka historii Memorandum Budapesztańskiego.

