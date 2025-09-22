Premier wskazał, w jakim zakresie zawsze będzie rzecznikiem państwa Izrael

W poniedziałek w Sierakowicach odbyła się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska oraz ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Tematem była rozbudowa linii kolejowych w ramach przedsięwzięcia "Nasza kolej".

Kiedy przyszedł czas na pytania od dziennikarzy, pojawił się temat zabijania i wyjątkowo niehumanitarnego traktowania cywilów w wojnie Izraela przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. Dziennikarka TVN 24 zapytała o fakt uznawania państwa palestyńskiego przez kolejne kraje zachodnie.

Szef rządu nadmienił, że wielokrotnie wyrażał już swoje zdanie w tej tematyce. Powiedział, że zmieni zdania o potrzebie wsparcia Izraela w konfrontacji z terroryzmem, ale to, co czyni armia tego państwa w Gazie, jest nie do przyjęcia. – Tam dzieją się rzeczy straszne i ludzie za to odpowiedzialni będą musieli za to ponieść konsekwencje. Nie ma żadnego wytłumaczenia – podkreślił. – Zawsze będę rzecznikiem interesów państwa Izrael w ich konfrontacjach z terroryzmem. Tutaj też nie ma o czym dyskutować – zaznaczył.

Strefa Gazy. Premier: Absolutnie nie do zaakceptowania

– Początek konfliktu to zbrodnia Hamasu na ludności cywilnej Izraela. Wiem też, pod jaką presją Iranu i niektórych państw arabskich i terrorystów Izrael funkcjonuje od wielu, wielu lat, ale to, co się dzieje w Gazie, jest absolutnie nie do zaakceptowania. To rujnuje wizerunek i historię wysiłków Izraela i państwa Izrael – ocenił, dodając, że "zbrodnię trzeba nazwać po imieniu".

– Dla zabijania dzieci, morzenia głodem ludności cywilnej, nie ma żadnego usprawiedliwienia – podkreślił, zaznaczając, że usprawiedliwienia nie może stanowić współodpowiedzialność Hamasu za konflikt. Przypomniał również, że działania Izraela są rujnujące dla wysiłków tej części społeczności międzynarodowej, do której on także się zalicza, by wspomagać i popierać Izrael przeciwko terrorystom.

