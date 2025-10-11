"Padliśmy ofiarą oszusta". Kontrowersje wokół pokojowego Nobla

Zakłady na liderkę wenezuelskiej opozycji Marię Corinę Machado, która otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w 2025 roku za walkę o demokrację, gwałtownie wzrosły krótko po północy czasu norweskiego.

– Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Wygląda na to, że padliśmy ofiarą oszusta, który chce czerpać zyski z naszych informacji – powiedział Christian Berg Harpviken, dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego.

Doszło do przecieków?

Jeden z traderów postawił około 70 000 dolarów na wygraną Machado zaledwie kilka godzin przed ogłoszeniem decyzji przez Norwegów. Inwestor, który otworzył konto w Polymarket dopiero w tym miesiącu i nigdy wcześniej nie używał go do obstawiania innych rynków, zarobił około 30 000 dolarów. Według Finansavisen, trzy konta w Polymarket, na których obstawiano głównie Machado, wygenerowały łączny zysk w wysokości około 90 000 dolarów.

Co ciekawe, platforma pozwala użytkownikom obstawiać wyniki wydarzeń z życia wziętych, od meczów sportowych i decyzji ekonomicznych po najpopularniejszy utwór z najnowszego albumu Taylor Swift. W przeszłości platforma była krytykowana za oferowanie zakładów w wątpliwych etycznie kwestiach, takich jak data śmierci papieża Franciszka.

Na dużych rynkach inwestorzy kupują akcje z opcją "tak” lub "nie”, śledząc wynik zdarzenia. Wolumen kupna i sprzedaży tych instrumentów określa postrzegane prawdopodobieństwo – a tym samym cenę – każdego wyniku w danym momencie.

Harpviken z Instytutu Noblowskiego powiedział, że nie przypomina sobie podobnych przypadków związanych z Pokojową Nagrodą Nobla, chociaż "około 15 lat temu doszło do kilku przecieków, dzięki którym więcej osób miało informacje o laureatach przed ogłoszeniem”.

– Uważnie przeanalizujemy sytuację, aby dowiedzieć się, co się stało. Zachowanie tajemnicy jest dla nas bardzo ważne – powiedział.

